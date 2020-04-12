В ВСУ подтвердили семь новых случаев COVID-19

Количество инфицированных в украинской армии увеличилось до 18.

В ВСУ подтвердили семь новых случаев COVID-19
Фото: https://www.facebook.com/Ukrmilitarymedic

За последние сутки в Вооруженных силах Украины обнаружили семь новых случаев коронавируса, таким образом их количество увеличилось до 18. Об этом информирует Командование Медицинских сил ВСУ.

Заболевания подтверждено у двух военнослужащих одной из воинских частей Хмельницкого. С 27 марта они находились на самоизоляции после контакта с лицом, у которого подтвердили COVID-19.

Три случая обнаружили в одной из военных частей Мелитополя. Военнослужащие находились на самоизоляции с 9 апреля после контакта с больным сослуживцем.

Еще два новых случая зарегистрировано в Киевском гарнизоне. Один военный после контакта с инфицированным с 6 апреля находился на самоизоляции.

Еще один с 3 апреля находится в Главном военном клиническом госпитале с предварительным диагнозом «пневмония».

Состояние здоровья этих семи военных удовлетворительное. Шесть из них проходят лечение в домашних условиях под наблюдением медицинской службы.

Военные, которые с ними контактировали, отправлены на самоизоляцию. Всего в украинской армии на самоизоляции находятся 180 человек.

Напомним, накануне сообщалось о первом случае выздоровления в ВСУ. Ранее один военный умер от COVID-19.

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