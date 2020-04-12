В Ровно в церкви УПЦ МП прошло массовое освящение вербы

Фото: http://charivne.info/

В Ровно в Свято-Вознесенском соборе (УПЦ МП) в воскресенье прошло массовое освящение вербы несмотря на карантин. Об этом сообщает местный сайт "Чарівне".

"Несмотря на призывы проводить богослужения без присутствия верующих, чтобы не создавать скопление людей и тем самым не способствовать распространению коронавируса, на службе присутствовало много людей. Как видно на фото, дистанция не соблюдается. Многие из них стоят с не одетыми или приспущенными масками", - отмечает издание.

Фото: http://charivne.info

Фото: http://charivne.info

Напомним, Кабмин перед Пасхой ужесточил запрет на проведение религиозных собраний. До 24 апреля в Украине запрещены все массовые мероприятия, включая религиозные, независимо от количества участвующих. Раньше действовал разрешенный лимит в 10 человек.

ПЦУ рекомендовала освящать вербу и куличи в индивидуальном порядке, а службы пройдут без мирян. УГКЦ призвала верующих не приносить пасхальные корзины в церковь, а освятить их во время онлайн-трансляций.