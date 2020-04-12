Мужчина на Range Rover устроил стрельбу на Броварском проспекте в Киеве

Его задержали на мосту Патона.

Мужчина на Range Rover устроил стрельбу на Броварском проспекте в Киеве
Фото: Патрульная полиция Киева

В Киеве патрульные задержали мужчину, который устроил стрельбу на Броварском проспекте. Об этом сообщает патрульная полиция столицы на своем телеграмм-канале.

Инцидент произошел в субботу около 21:00.

"Заявитель сообщил, что водитель автомобиля Range Rover выстрелил в его сторону и повредил автомобиль", - говорится в сообщении.

Стрелок попал в окно передней двери автомобиля.

Range Rover, из которого стреляли, остановили на мосту Патона. В салоне авто обнаружили оружие, оптический прицел и нож. Водителя задержали.

Фото: Патрульная полиция Киева

Фото: Патрульная полиция Киева

Фото: Патрульная полиция Киева

Следственно-оперативная группа выясняет обстоятельств происшествия, решается вопрос о правовой квалификации действий мужчины.

Напомним, 6 апреля в Николаеве совершили покушение на бизнесмена Михаила Титова "Мультика". Его с огнестрельным ранением в голову госпитализировали. Сейчас он в реанимации. Следствие рассматривает пять версий нападения.

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