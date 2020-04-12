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2020-04-12
В Украине за сутки подтвердили 266 новых случаев коронавируса и 10 смертей
10 пациентов выздоровели.
Фото: Lb.ua
За прошедшие сутки в Украине подтверждено еще 266 новых случаев коронавирусной болезни COVID-19, таким образом общее число инфицированных составляет 2777. Из них 83 летальных, 89 пациентов выздоровели. Об этом информирует Минздрав.
География коронавирусной болезни выглядит так:
- Винницкая область - 174 случая;
- Волынская область - 71 случай;
- Днепропетровская область - 58 случаев;
- Донецкая область - 11 случаев;
- Житомирская область - 74 случая;
- Закарпатская область - 82 случая;
- Запорожская область - 83 случая;
- Ивано-Франковская область - 291 случай;
- Кировоградская область - 118 случаев;
- Киев - 416 случаев;
- Киевская область - 159 случаев;
- Львовская область - 111 случаев;
- Луганская область - 3 случая;
- Николаевская область - 2 случая;
- Одесская область - 63 случая;
- Полтавская область - 25 случаев;
- Ровенская область - 119 случаев;
- Сумская область - 73 случая;
- Тернопольская область - 243 случая;
- Харьковская область - 11 случаев;
- Херсонская область - 31 случай;
- Хмельницкая область - 19 случаев;
- Черновицкая область - 432 случая;
- Черкасская область - 99 случаев;
- Черниговская область - 9 случаев.
Данные с временно оккупированных Россией территорий отсутствуют.
Напомним, за предыдущие сутки в Украине обнаружили 308 случаев коронавируса.