В Украине за сутки подтвердили 266 новых случаев коронавируса и 10 смертей

За прошедшие сутки в Украине подтверждено еще 266 новых случаев коронавирусной болезни COVID-19, таким образом общее число инфицированных составляет 2777. Из них 83 летальных, 89 пациентов выздоровели. Об этом информирует Минздрав.

География коронавирусной болезни выглядит так:

Винницкая область - 174 случая;

Волынская область - 71 случай;

Днепропетровская область - 58 случаев;

Донецкая область - 11 случаев;

Житомирская область - 74 случая;

Закарпатская область - 82 случая;

Запорожская область - 83 случая;

Ивано-Франковская область - 291 случай;

Кировоградская область - 118 случаев;

Киев - 416 случаев;

Киевская область - 159 случаев;

Львовская область - 111 случаев;

Луганская область - 3 случая;

Николаевская область - 2 случая;

Одесская область - 63 случая;

Полтавская область - 25 случаев;

Ровенская область - 119 случаев;

Сумская область - 73 случая;

Тернопольская область - 243 случая;

Харьковская область - 11 случаев;

Херсонская область - 31 случай;

Хмельницкая область - 19 случаев;

Черновицкая область - 432 случая;

Черкасская область - 99 случаев;

Черниговская область - 9 случаев.

Данные с временно оккупированных Россией территорий отсутствуют.

Напомним, за предыдущие сутки в Украине обнаружили 308 случаев коронавируса.