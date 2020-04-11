У священника из Почаева выявили коронавирус

У священнослужителя из Почаева выявили коронавирус.

Об этом сообщил мэр города Василий Бойко.

"По состоянию на 10:00 11 апреля в Почаеве зафиксированы семь лабораторно подтвержденных случаев коронавирусной болезни COVID-19. За сутки два новых случая, в том числе один священнослужитель, который находится дома на самоизоляции", - рассказал городской председатель в фейсбуке.

По данным тернопольских СМИ и издания "Религиозная правда", это отец Александр Марценюк, настоятель храма Рождества Иоанна Крестителя в соседнем с Почаевом селе Великий Кунинец.

В фейсбуке Збаражской райадминистрации говорится, что "на территории села Великий Кунинец находилось лицо, у которого выявлена болезнь, вызванная коронавирусной инфекцией, и контактировало с жителями этого населенного пункта".

Накануне на сайте "Союза православных журналистов" был опубликован комментарий этого священника. Он рассказал, что заболел 5 апреля, а 10 апреля по совету врача сдал анализы на коронавирус.

Священник также попросил не притягивать его болезнь к Почаевской лавре. "Я там не был с начала карантина, уже около месяца", - заявил он.

В то же время "Религиозная правда" со ссылкой на свой источник пишет, что Марценюк "в Лавре, может, и не был, а в РоSSию в марте ездил, может, там и подхватил".

Напомним, что коронавирус уже нашли в Киево-Печерской Лавре. Там заболели минимум 30 человек.