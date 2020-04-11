В ВСУ зафиксирован первый случай выздоровления от коронавируса

Вылечилась военный врач из Хмельницкого.

В ВСУ зафиксирован первый случай выздоровления от коронавируса
Фото: armyinform.com.ua

В Вооруженных силах зафиксирован первый случай выздоровления от коронавируса.

"Работник ВСУ, военный врач Хмельницкого военного госпиталя, у которой 2 апреля методом ПЦР было диагностировано заболевание острой респираторной болезни COVID-19, вызванной коронавирусом SARS-CoV-2, выздоровела", - сообщило информационное агентство ВСУ "Армия Информ".

По словам начальника военного госпиталя полковника медицинской службы Сергея Мельника, два последних лабораторных исследования методом ПЦР дали отрицательный результат.

10 апреля врача выписали из Хмельницкой инфекционной больницы. На протяжении двух недель она будет находиться дома на самоизоляции под наблюдением семейного врача.

По состоянию на утро 11 апреля в Вооруженных силах зарегистрировали 10 случаев коронавирусной болезни. Один из них привел к летальному исходу.

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