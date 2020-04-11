В Червонограде коронавирус подтвердился у священника

Всех, кто контактировал со священнослужителями храма, попросили пойти на самоизоляцию.

В Червонограде ПЦР-тест подтвердил коронавирус у священника прихода Пресвятой Богородицы-Владычицы Украины (УГКЦ). Об этом в субботу, 11 апреля, сообщила пресс-служба Червоноградского горсовета.

В течение последних трех дней священник находился во Львовской инфекционной больнице, его состояние стабильное. Семья мужчины, а также другие священники этого храма и их семьи находятся на самоизоляции уже несколько дней, отметили в горсовете.

«Храм продезинфицированный и закрыт на карантин. Просьба верующих оставаться дома, а не идти в другую церковь. Просьба ко всем, кто имел контакты со священнослужителями этого храма, самоизолироваться. Если у вас появились симптомы - обратиться к семейному врачу», - говорится в сообщении.

За последние сутки во Львовской области подтвердили 14 новых случаев коронавируса, в целом количество инфицированных жителей области составляет 96. Из них четыре случая - летальные.

Ранее мэр Львова Андрей Садовый сообщил, что во Львове хотят протестировать всех священников на коронавирус.