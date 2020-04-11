Почти 400 больных коронавирусом насчитывается в Киеве

За минувшие сутки количество киевлян, заболевших коронавирусом, увеличилось на 48 человек. Всего в Киеве уже 396 подтвержденных случаев заболевания COVID-19. За прошедшие сутки в столице умер еще один больной коронавирусом.

Об этом KV стало известно из сообщения на странице мэра Киева Виталия Кличко (на фото) в соцсети Фейсбук.

Как отметил Кличко, за сутки в Киеве заболели:

20 женщин в возрасте от 21 до 82 лет, и три девочки – 3, 11 и 15 лет.

24 мужчины в возрасте от 20 до 82 лет, и 12-летний мальчик.

Мэр уточнил, что среди киевлян, заболевших за минувшие сутки, 5 медиков.

В киевские больницы госпитализировали 24 пациента, остальные лечатся дома, на самоизоляции, под контролем медиков.

Напомним, в течение 10 апреля в Украине было получено 308 сообщений о новых подтвержденных случаях заболевания коронавирусом по результатам исследований вирусологической референс-лаборатории Центра общественного здоровья Украины (ЦОЗ) и областных лабцентров. Всего в стране подтверждено 2 511 случаев COVID-19.