Число инфицированных коронавирусом в Украине выросло на 308 до 2511

За сутки умерли четыре человека.

Число инфицированных коронавирусом в Украине выросло на 308 до 2511
Фото: facebook/Олександрівська клінічна лікарня м. Києва

Минздрав информирует, что по состоянию на 9 утра 11 апреля в Украине лабораторно подтвердили 2511 случаев коронавирусной болезни COVID-19. За сутки было зафиксировано 308 новых случаев.

Количество тех, кто выздоровел (79 пациентов) превысило количество летальных случаев (73 пациента).

Сейчас коронавирусная болезнь обнаружена:

  • Винницкая область - 151 случай;
  • Волынская область - 52 случая;
  • Днепропетровская область - 55 случаев;
  • Донецкая область - 11 случаев;
  • Житомирская область - 74 случая;
  • Закарпатская область - 60 случаев;
  • Запорожская область - 64 случая;
  • Ивано-Франковская область - 274 случая;
  • Кировоградская область - 106 случаев;
  • Киев - 396 случаев;
  • Киевская область - 149 случаев;
  • Львовская область - 96 случаев;
  • Луганская область - 3 случая;
  • Николаевская область - 0 случаев;
  • Одесская область - 51 случай;
  • Полтавская область - 24 случая;
  • Ровенская область - 103 случая;
  • Сумская область - 69 случаев;
  • Тернопольская область - 208 случаев;
  • Харьковская область - 8 случаев;
  • Херсонская область - 28 случаев;
  • Хмельницкая область - 18 случаев;
  • Черновицкая область - 409 случаев;
  • Черкасская область - 93 случая;
  • Черниговская область - 9 случаев.

Данные с временно оккупированных Россией территорий отсутствуют.

Напомним, по состоянию на утро 10 апреля в Украине подтвердили 311 новых случаев коронавирусной болезни, 12 смертей и 16 случаев выздоровления. Общее количество заболевших составило 2203, летальных случаев - 69.

Отсутствие коронавируса в Николаевской области начала расследовать СБУ по статье "служебная халатность".

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