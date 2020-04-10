В посылке из Китая столичные таможенники обнаружили полкило стероидов (фото)

Более 0,5 кг анаболических стероидов “метандиенон” вместо указанных в декларации “снеков” обнаружили сотрудники Киевской таможни Гостаможслужбы в международном почтовом отправлении, которое направлялось в Украину из Китая

Об этом KV стало известно из сообщения на Facebook-странице Киевской таможни Гостаможслужбы.

“При осмотре отправления таможенниками были обнаружены два металлизированных пакета из-под собачьего корма с порошкообразным веществом белого цвета”, – говорится в сообщении.

В пресс-службе ведомства сообщили, что по итогам проведения таможенной экспертизы найденное вещество – метандиенон, отнесено к перечню сильнодействующих лекарственных средств по международным непатентованным или общепринятым названиям, утвержденному приказом Минздрава.

Был составлен протокол о нарушении таможенных правил по ст 472, 473 Таможенного кодекса Украины, незадекларированное вещество изъято до решения суда.

Напомним, что прокуратура Киева начала досудебное расследование по факту возможного совершения уголовного преступления работниками Киевской таможни при оформлении экспорта медицинских масок из Украины в Испанию .

Фото: Facebook-страница Киевской таможни Гостаможслужбы