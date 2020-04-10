В посылке из Китая столичные таможенники обнаружили полкило стероидов (фото)

В посылке из Китая столичные таможенники обнаружили полкило стероидов (фото)

Более 0,5 кг анаболических стероидов “метандиенон” вместо указанных в декларации “снеков” обнаружили сотрудники Киевской таможни Гостаможслужбы в международном почтовом отправлении, которое направлялось в Украину из Китая

Об этом KV стало известно из сообщения на Facebook-странице Киевской таможни Гостаможслужбы.

“При осмотре отправления таможенниками были обнаружены два металлизированных пакета из-под собачьего корма с порошкообразным веществом белого цвета”, – говорится в сообщении.

В пресс-службе ведомства сообщили, что по итогам проведения таможенной экспертизы найденное вещество – метандиенон, отнесено к перечню сильнодействующих лекарственных средств по международным непатентованным или общепринятым названиям, утвержденному приказом Минздрава. 

Был составлен протокол о нарушении таможенных правил по ст 472, 473 Таможенного кодекса Украины, незадекларированное вещество изъято до решения суда.

Напомним, что прокуратура Киева начала досудебное расследование по факту возможного совершения уголовного преступления работниками Киевской таможни при оформлении экспорта медицинских масок из Украины в Испанию.

Фото: Facebook-страница Киевской таможни Гостаможслужбы

В посылке из Китая столичные таможенники обнаружили полкило стероидов (фото)
В посылке из Китая столичные таможенники обнаружили полкило стероидов (фото)
В посылке из Китая столичные таможенники обнаружили полкило стероидов (фото)
В посылке из Китая столичные таможенники обнаружили полкило стероидов (фото)

Ольга Марийко, КиевВласть

Коды для вставки в блог\форум




Интересные новости
Во Львове умер 39-летний детский хирург "Чернобыльской больницы"Во Львове умер 39-летний детский хирург "Чернобыльской больницы"
В Черновцах на улице застрелили мужчинуВ Черновцах на улице застрелили мужчину
В Черниговской области от коронавируса умер мужчина, который пытался убежать из больницыВ Черниговской области от коронавируса умер мужчина, который пытался убежать из больницы
Двое детей из Черновицкой области находятся в реанимации на кислородной дотацииДвое детей из Черновицкой области находятся в реанимации на кислородной дотации
77-летняя жительница Новомиргорода умерла от коронавируса через семь минут после госпитализации77-летняя жительница Новомиргорода умерла от коронавируса через семь минут после госпитализации
Блок рекламы


Похожие новости
Владельцы работающих во время карантина “наливаек” не дали коммунальщикам их демонтировать (фото)Владельцы работающих во время карантина “наливаек” не дали коммунальщикам их демонтировать (фото)
В Киеве правоохранители разоблачили деятельность четырех подпольных игорных заведений (фото)В Киеве правоохранители разоблачили деятельность четырех подпольных игорных заведений (фото)
В Киеве на карантин закрылся Свято-Троицкий Ионинский монастырь - у наместника обнаружили коронавирусВ Киеве на карантин закрылся Свято-Троицкий Ионинский монастырь - у наместника обнаружили коронавирус
В Умани коронавирус обнаружили у жены и двух детей умершего американцаВ Умани коронавирус обнаружили у жены и двух детей умершего американца
В Переяслав-Хмельницком районе вновь поймали лесорубов (фото)В Переяслав-Хмельницком районе вновь поймали лесорубов (фото)
В Греции обнаружили коронавирус на судне с украинцами в экипажеВ Греции обнаружили коронавирус на судне с украинцами в экипаже
Столичные власти определились с тем, как хоронить умерших от COVID-19Столичные власти определились с тем, как хоронить умерших от COVID-19
На Киевщине из-за поджогов сухостоя повреждаются линии электропередач (фото)На Киевщине из-за поджогов сухостоя повреждаются линии электропередач (фото)
На границе с РоSSией обнаружили двух нарушителей самоизоляцииНа границе с РоSSией обнаружили двух нарушителей самоизоляции
В Киев из Кореи прибыли 100 тысяч тестов на коронавирус (фото)В Киев из Кореи прибыли 100 тысяч тестов на коронавирус (фото)
Последние новости
Подгружаем последние новости