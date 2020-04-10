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2020-04-10
В селе возле Таращи из-за пожара погибли трое маленьких детей
Дети пытались выйти из дома, но не смогли из-за закрытых дверей.
Фото: kv.dsns.gov.ua
В селе Плоское Таращанского района Киевской области в результате пожара в частном доме погибли трое маленьких детей.
Об этом говорится на сайте облуправления ГосЧС.
Информация о пожаре в частном кирпичном доме поступила спасателям в 14:05.
Во время тушения огня пожарные нашли у дверей тела двух детей, 2015 и 2016 годов рождения. Они пытались выйти из дома, но двери были закрыты. Дальше в доме нашли мертвым еще одного ребенка 2019 года рождения.
Предварительная причина пожара - перекал печи.
Фото: kv.dsns.gov.ua
Фото: kv.dsns.gov.ua