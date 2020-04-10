В селе возле Таращи из-за пожара погибли трое маленьких детей

Дети пытались выйти из дома, но не смогли из-за закрытых дверей.

Фото: kv.dsns.gov.ua

В селе Плоское Таращанского района Киевской области в результате пожара в частном доме погибли трое маленьких детей.

Об этом говорится на сайте облуправления ГосЧС.

Информация о пожаре в частном кирпичном доме поступила спасателям в 14:05.

Во время тушения огня пожарные нашли у дверей тела двух детей, 2015 и 2016 годов рождения. Они пытались выйти из дома, но двери были закрыты. Дальше в доме нашли мертвым еще одного ребенка 2019 года рождения.

Предварительная причина пожара - перекал печи.

Фото: kv.dsns.gov.ua
Фото: kv.dsns.gov.ua

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