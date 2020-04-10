Киевская область решила ограничить передвижение людей на выходных

"Эпидситуация осложняется. Специалисты ожидают пик заболеваний с 11 по 20 апреля".

Киевская область решила ограничить передвижение людей на выходных
Фото: facebook.com/markushinoleksa

Киевская областная комиссия по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций решила ввести дополнительные карантинные ограничения в связи с приближением выходных дней.

Об этом говорится на сайте областной госадминистрации.

"Эпидемическая ситуация осложняется с каждым днем. Специалисты ожидают пик заболеваний в области с 11 по 20 апреля", - сказано в сообщении.

В связи с этим органам местного самоуправления рекомендуют ограничить передвижение и пребывание людей в общественных местах в период выходных и праздничных дней - с 13:00 субботы 11 апреля до 6:00 13 апреля и с 13:00 18 апреля до 6:00 21 апреля.

Также комиссия решила усилить контроль соблюдения установленных ограничений на территории населенных пунктов, в том числе в парках, лесопарковых зонах, в местах массового пребывания людей, в том числе в церквях.

Ограничивается доступ граждан на кладбища: не больше, чем двое людей и в защитных масках.

При обнаружении в организованных трудовых коллективах больных коронавирусом: на 14 календарных дней вводить ограничительные меры к таким субъектам хозяйствования; составлять план ликвидации очага инфекционного заболевания по каждому такому субъекту хозяйствования и контролировать выполнение.

Напомним, что пик заболевания коронавирусом в Украине прогнозируется на 14-15 апреля.

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