Почти 150 киевлян сегодня вернутся из-за рубежа и будут помещены на двухнедельную обсервацию

Киевский городской голова Виталий Кличко заявил, что сегодня, 10 апреля, почти 150 киевлян должны вернуться из-за рубежа. Их планируют поместить на двухнедельную обсервацию на одной из подготовленных для этого в столице баз.

Об этом KV стало известно из сообщения пресс-службы Киевской горгосадминистрации (КГГА).

Мэр столицы Виталий Кличко заявил во время онлайн пресс-конференции, что в Киеве разместят на обсервацию почти 150 киевлян, которые вернутся сегодня из-за границы.

“Сегодня в столицу прибудет несколько авиарейсов из-за рубежа. Среди граждан, которые вернутся в Украину, будут и киевляне. Почти 150 человек Киев разместит на двухнедельную обсервацию”, – сказал Виталий Кличко.

Он также отметил, что возвращает людей не город, но базы для обсервации в Киеве уже обустроены.

“Сейчас их 6. На одну из баз и поселят киевлян, которые вернутся из-за границы”, – сообщил Виталий Кличко.

Ранее KV сообщала, что в Киеве были подготовлены 4 базы для обсервации тех киевлян, которые возвращаются из-за границы. Всего в них 3 тысячи мест. В столице на обсервации находилось 207 человек.

Напомним, в конце марта в аэропорт “Борисполь” прибыли рейсы с эвакуированными из Вьетнама и Бали украинцами. Прилетевшие из Хошимина пассажиры сломали двери аэропорта и разъехались по домам. Большую часть пассажиров рейса с Бали поселили на обсервацию в столичный отель “Казацкий”.

Также KV писала, что более 60 украинцев, вернувшихся из-за границы, сбежали из обсервации в отеле “Казацкий”, за что были оштрафованы на 17 тысяч гривен каждый. В Министерстве внутренних дел Украины пообещали и далее штрафовать за каждый случай нарушения обсервации. В то же время, если будет подтвержден факт заражения кого-нибудь, то виновные будут привлекаться к уголовной ответственности по статье 325 Уголовного кодекса, по которой грозит ограничение свободы на срок до трех лет.

Мэр Киева Виталий Кличко заявил, что решение о выборе места обсервации для украинцев, прибывших в столицу из-за границы, принимала не городская власть. Городской голова отметил, что вопросом возвращения людей спецрейсами занимается Министерство инфраструктуры. Таким образом, по словам Кличко, куда расселять людей, решали структуры государственного уровня.

Отметим, что за минувшие сутки, 9 апреля, коронавирусную болезнь COVID-19 диагностировали еще у 13 киевлян. Всего в столице уже 348 подтвержденных случаев заболевания COVID-19.

Как сообщала KV , по данным Министерства здравоохранения, в Украине по состоянию на утро 10 апреля зафиксировано 2 203 случая коронавирусной болезни COVID-19. Из них 69 летальных, 61 пациент выздоровел. За сутки зафиксировано 311 новых случаев. Среди прочего, в Киеве сейчас насчитывается 348 случаев, в Киевской области – 140.