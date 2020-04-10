Почти 150 киевлян сегодня вернутся из-за рубежа и будут помещены на двухнедельную обсервацию
Киевский городской голова Виталий Кличко заявил, что сегодня, 10 апреля, почти 150 киевлян должны вернуться из-за рубежа. Их планируют поместить на двухнедельную обсервацию на одной из подготовленных для этого в столице баз.
Об этом
Мэр столицы Виталий Кличко заявил во время онлайн пресс-конференции, что в Киеве разместят на обсервацию почти 150 киевлян, которые вернутся сегодня из-за границы.
“Сегодня в столицу прибудет несколько авиарейсов из-за рубежа. Среди граждан, которые вернутся в Украину, будут и киевляне. Почти 150 человек Киев разместит на двухнедельную обсервацию”, – сказал Виталий Кличко.
Он также отметил, что возвращает людей не город, но базы для обсервации в Киеве уже обустроены.
“Сейчас их 6. На одну из баз и поселят киевлян, которые вернутся из-за границы”, – сообщил Виталий Кличко.
Ранее
Напомним, в конце марта в аэропорт “Борисполь” прибыли рейсы с эвакуированными из Вьетнама и Бали украинцами. Прилетевшие из Хошимина пассажиры сломали двери аэропорта и разъехались по домам. Большую часть пассажиров рейса с Бали поселили на обсервацию в столичный отель “Казацкий”.
Также
Мэр Киева Виталий Кличко заявил, что решение о выборе места обсервации для украинцев, прибывших в столицу из-за границы, принимала не городская власть. Городской голова отметил, что вопросом возвращения людей спецрейсами занимается Министерство инфраструктуры. Таким образом, по словам Кличко, куда расселять людей, решали структуры государственного уровня.
Отметим, что за минувшие сутки, 9 апреля, коронавирусную болезнь COVID-19 диагностировали еще у 13 киевлян. Всего в столице уже 348 подтвержденных случаев заболевания COVID-19.
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