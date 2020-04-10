Владельцы работающих во время карантина “наливаек” не дали коммунальщикам их демонтировать (фото)

В Киеве инспекторами по благоустройству были обнаружены несколько десятков торговых точек во временных сооружениях, которые во время карантина продолжали реализацию алкогольной продукции на розлив. Департамент городского благоустройства Киевской горгосадминистрации (КГГА) поручил КП “Киевблагоустройство” демонтировать “наливайки”. Однако, владельцы этих МАФов оказали силовое сопротивление коммунальщикам и не позволили их демонтировать.

Об этом KV стало известно из сообщения и.о. директора коммунального предприятия “Киевблагоустройство” (*) Николая Бойко на странице в соцсети Facebook.

Как сообщала ранее KV , в столице был усилен контроль за соблюдением карантинного режима. В частности, осуществлялся контроль за прекращением реализации алкогольной продукции на розлив. В КГГА отметили, что некоторые из торговых точек, несмотря на запрет, продолжают осуществлять свою деятельность.

Исполняющий обязанности директора КП “Киевблагоустройство” Николай Бойко сообщил, что как только было получено поручение от Департамента городского благоустройства КГГА предприятие сразу же приступило к демонтажу “наливаек”, нарушающих запрет.

По его словам, вчера, 9 апреля, планировалось демонтировать четыре таких объекта. Однако, удалось снести только киоск “Лавка” на ул. Кричевского, 5, торгующий чаем, кофе и бутербродами.

Демонтировать же остальные три (на ул. Алматинской, 2/1, на просп. Шухевича, 86 и на ул. Вифлеемской, 16) рабочим коммунального предприятие не удалось. Как заявил Николай Бойко, владельцы торговых точек оказали коммунальщикам “мощное сопротивление”. Он сообщил, что некие “молодчики” блокировали подъезды техники к киоскам, угрожали рабочим. Дело доходило даже до стычек.

Руководитель КП “Киевблагоустройство” констатировал, что при таких условиях выполнить поручение Департаменту не удалось. Однако же он заверил, что будет предпринята вторая попытка демонтажа.

Он также отметил, что кроме того, что в столице действует карантин, в Киеве уже два года действует решение Киевского городского совета о том, что разливать алкоголь во временных сооружениях нельзя.

Напомним, столичные власти распорядились демонтировать 73 элемента благоустройства во всех десяти районах Киева . Среди объектов – киоски, клетки, лавки-автоприцепы, остановочные комплексы с торговлей, пристройки, контейнеры, павильоны, альтанки, помещения для охраны и работников и прочее. Данные элементы благоустройства были установлены самовольно. Позднее власти Киева распорядились демонтировать еще 5 самовольно установленных элементов благоустройства в трех районах Киева .

Отметим, что КП “Киевблагоустройство” ежемесячно отчитывается о сносе сотен МАФов в столице. Зачастую в Киеве сносят и те киоски, владельцы которых оформили документы на них по всем правилам, установленным Киевсоветом и Киевской горгосадминистрацией (КГГА).

В результате по фактам незаконного сноса киосков правоохранители завели немало уголовных дел. В частности, следствие установило, что руководство Департамента благоустройства КГГА и КП “Киевблагоустройство” вместе с фирмами-подрядчиками создали преступную схему по хищению и присвоению около 15 млн гривен бюджетных средств, выделяемых на это направление в период 2015-2017 годов.

Создателем и куратором схем заработка на сносе МАФов столичные предприниматели и источники KV в КГГА и Киевсовете ранее называли именно Дмитрия Белоцерковца. Но после смены официальной власти в стране появилась информация и о “смене смотрящих по Киеву”.

Источники KV в КГГА утверждают, что новый глава профильного Департамента городского благоустройства КГГА Алексей Кулеба – человек “нового смотрящего по Киеву по вопросам благоустройства и киосков” бывшего “мафовика”, а ныне главы Офиса Президента Андрея Ермака.

К тому же 24 декабря 2019 года приступил к исполнению обязанностей директора КП "Киевблагоустройство" Николай Бойко – бизнес-партнер и одноклассник Алексея Кулебы.

* КП “Київблагоустрій” (код ЄДРПОУ: 26199708)

Фото: Николай Бойко в Facebook.