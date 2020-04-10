В Киеве правоохранители разоблачили деятельность четырех подпольных игорных заведений (фото)

В Киеве правоохранители разоблачили деятельность четырех подпольных игорных заведений (фото)

В Киеве правоохранители разоблачили деятельность четырех подпольных игорных заведений в Днепровском районе. В настоящее время по всем указанным адресам проводятся первоочередные, неотложные следственные действия, направленные на сбор и фиксацию доказательств. Также принимаются меры для наложения ареста на изъятое имущество и установление всех лиц, причастных к совершению указанного преступления, для привлечения их к ответственности.

Об этом KV стало известно из сообщения прокуратуры Киева

Столичные правоохранители прекратили преступную деятельность группы лиц, которые организовали незаконную деятельность игорных заведений на территории Днепровского района Киева.

Так, в рамках расследования уголовного производства в течение нескольких дней была задокументирована и прекращена деятельность четырех игорных заведений, которые функционировали без каких-либо внешних опознавательных признаков, а посетителей принимали по предварительному звонку.

По результатам обыска в помещениях, где происходила незаконная деятельность, обнаружено 53 единицы компьютерной техники. Предметы, которые использовались в преступной деятельности, изъяты.

Кроме того, установлено, что игорное заведение на улице Попудренко проработало несколько дней и на момент проведения обыска там находилось 12 посетителей, что, помимо прочего, также является грубым нарушением режима карантина.

Другой игорное заведение на той же улице только готовилось принять “игроков”. А игорный зал на улице Мира был замаскирован такой образом, что попасть в него можно было только через жилую квартиру.

В настоящее время по всем указанным адресам проводятся первоочередные, неотложные следственные действия, направленные на сбор и фиксацию доказательств. Также принимаются меры для наложения ареста на изъятое имущество и установление всех лиц, причастных к совершению указанного преступления, для привлечения их к ответственности.

Как сообщала KV, в конце марта в Киеве полицейские пресекли деятельность игорного заведения. Незаконный “бизнес” осуществлялся в помещении, расположенном на территории Голосеевского района столицы. По данному факту начато уголовное производство.

Фото: прокуратура Киева 


Сергей Албул, КиевВласть

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