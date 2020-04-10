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2020-04-10
Нацполиция заявила о сокращении количества умышленных убийств во время карантина
При этом административных правонарушений стало больше.
Фото: mvs.gov.ua
Национальная полиция констатирует сокращение количества умышленных убийств на 14% в марте текущего года по сравнению с мартом 2019 года.
Об этом "Українським Новинам" сообщил замминистра внутренних дел Антон Геращенко.
Так, в марте текущего года зафиксировано 124 умышленных убийства, а в прошлом году за аналогичный период было 145. При этом количество тяжких телесных повреждений выросло на 6%, со 142 до 150.
Разбои и ограбления сократились на 31%, кражи на 27%.
Количество ДТП с летальным исходом сократилось на 10%. Административные правонарушения выросли на 14%.
Напомним, за первые сутки усиленного карантина полиция составила почти 200 админпротоколов.