В Киеве на улице Островского сгорел склад на площади 100 кв м

В Киеве на улице Островского в Соломенском районе сгорел склад на площади 100 кв. м. Спасателям удалось предотвратить дальнейшее распространение огня.

Об этом KV стало известно из сообщения пресс-службы ГУ ГСЧС в Киеве .

10 апреля в 7:50 в оперативно-координационный центр Главного управления ГСЧС Украины в Киеве поступило сообщение о пожаре на ул. Островского, 50.

Прибыв к месту происшествия, спасатели установили, что горит 1-этажное складское здание. В 8:16 пожарные локализовали пожар на площади 100 кв. м, а в 09:06 ликвидировали.

Благодаря оперативным и слаженным действиям спасателей удалось предотвратить дальнейшее распространение огня.

К тушению пожара были привлечены 3 единицы основной и специальной пожарно-спасательной техники и 15 человек личного состава ГУ ГСЧС в Киеве .

Погибших и травмированных нет. Причины возникновения пожара выясняются.

Как сообщала KV , днем 8 апреля на улице Бориспольской, 9 в Дарницком районе Киева начался масштабный пожар на складе лакокрасочных материалов. Площадь пожара составила около 2 тыс. кв. м. Предварительно, причиной пожара стал мужчина, жаривший шашлыки на мангале неподалеку. Его поймали свидетели и передали полиции.

Фото: ГУ ГСЧС в Киеве