В Киеве на улице Островского сгорел склад на площади 100 кв м
В Киеве на улице Островского в Соломенском районе сгорел склад на площади 100 кв. м. Спасателям удалось предотвратить дальнейшее распространение огня.
Об этом
10 апреля в 7:50 в оперативно-координационный центр Главного управления ГСЧС Украины в Киеве поступило сообщение о пожаре на ул. Островского, 50.
Прибыв к месту происшествия, спасатели установили, что горит 1-этажное складское здание. В 8:16 пожарные локализовали пожар на площади 100 кв. м, а в 09:06 ликвидировали.
Благодаря оперативным и слаженным действиям спасателей удалось предотвратить дальнейшее распространение огня.
К тушению пожара были привлечены 3 единицы основной и специальной пожарно-спасательной техники и 15 человек личного состава ГУ ГСЧС в Киеве.
Погибших и травмированных нет. Причины возникновения пожара выясняются.
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Фото: ГУ ГСЧС в Киеве