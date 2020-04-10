В санатории в Пуща-Водице задержали строителя по подозрению в изнасиловании

В санатории в Пуща-Водице задержали строителя по подозрению в изнасиловании

В санатории в Пуща-Водице правоохранители задержали 49-летнего строителя по подозрению в изначиловании. По данным прокуратуры, строитель, который делал ремонтные работы и проживал в указанном санатории, встретив девушку одного из товарищей, с применением физической силы изнасиловал ее.

Об этом KV стало известно из сообщения прокуратуры Киева

“Киевской местной прокуратурой № 5 сообщено о подозрении 49-летнему мужчине, который 5 апреля 2020 года изнасиловал молодую женщину в одном из санаториев на территории Пуща-Водицы”, – говорится в сообщении.

По данным прокуратуры, строитель, который делал ремонтные работы и проживал в указанном санатории, встретив девушку одного из товарищей, с применением физической силы изнасиловал ее.

В прокуратуре отмечают что, несмотря на то, что злоумышленник, совершив преступление, полностью отрицал свою причастность к нему, по результатам качественного досудебного расследования и процессуального руководства получено достаточно доказательств для сообщения человеку о подозрении по ч. 1 ст. 152 УК Украины. 

Сейчас решается вопрос об избрании ему меры пресечения. Досудебное расследование продолжается.

Напомним, в декабре 2019 года Киевская местная прокуратура №7 сообщила о подозрении 19-летнему местному жителю по факту изнасилования несовершеннолетней девушки и вымогательства у нее денежных средств.

Фото: пресс-служба прокуратуры Киева 


Сергей Албул, КиевВласть

Коды для вставки в блог\форум




Интересные новости
В Боярке ротвейлер загрыз человека, его хозяйке предъявили подозрение в убийствеВ Боярке ротвейлер загрыз человека, его хозяйке предъявили подозрение в убийстве
Во Львове умер 39-летний детский хирург "Чернобыльской больницы"Во Львове умер 39-летний детский хирург "Чернобыльской больницы"
В Черниговской области от коронавируса умер мужчина, который пытался убежать из больницыВ Черниговской области от коронавируса умер мужчина, который пытался убежать из больницы
В Черновцах на улице застрелили мужчинуВ Черновцах на улице застрелили мужчину
Двое детей из Черновицкой области находятся в реанимации на кислородной дотацииДвое детей из Черновицкой области находятся в реанимации на кислородной дотации
Блок рекламы


Похожие новости
Жители Киево-Святошинского района задержали поджигателя травыЖители Киево-Святошинского района задержали поджигателя травы
В Краматорске задержали патрульного, который получил взятку за непривлечение к ответственностиВ Краматорске задержали патрульного, который получил взятку за непривлечение к ответственности
В Киеве задержали злоумышленников, которые изготавливали и сбывали поддельные лекарстваВ Киеве задержали злоумышленников, которые изготавливали и сбывали поддельные лекарства
На Киевщине задержали очередного полицейского за взятку с предпринимателяНа Киевщине задержали очередного полицейского за взятку с предпринимателя
За год в Украине задержали 21 вора в законе, - МВДЗа год в Украине задержали 21 вора в законе, - МВД
Во Львовской области задержали мужчину с наркотаблетками на 400 тысяч гривенВо Львовской области задержали мужчину с наркотаблетками на 400 тысяч гривен
В Харьковской области задержали мужчину во время продажи гранатВ Харьковской области задержали мужчину во время продажи гранат
В метро Харькова задержали мужчину с двумя боевыми гранатамиВ метро Харькова задержали мужчину с двумя боевыми гранатами
В Украине задержали "воров в законе" Кобу Руставского и Каху ТбилисскогоВ Украине задержали "воров в законе" Кобу Руставского и Каху Тбилисского
В зоне отчуждения задержали четырех сталкеровВ зоне отчуждения задержали четырех сталкеров
Последние новости
Подгружаем последние новости