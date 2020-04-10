В санатории в Пуща-Водице задержали строителя по подозрению в изнасиловании

В санатории в Пуща-Водице правоохранители задержали 49-летнего строителя по подозрению в изначиловании. По данным прокуратуры, строитель, который делал ремонтные работы и проживал в указанном санатории, встретив девушку одного из товарищей, с применением физической силы изнасиловал ее.

Об этом KV стало известно из сообщения прокуратуры Киева .

“Киевской местной прокуратурой № 5 сообщено о подозрении 49-летнему мужчине, который 5 апреля 2020 года изнасиловал молодую женщину в одном из санаториев на территории Пуща-Водицы”, – говорится в сообщении.

По данным прокуратуры, строитель, который делал ремонтные работы и проживал в указанном санатории, встретив девушку одного из товарищей, с применением физической силы изнасиловал ее.

В прокуратуре отмечают что, несмотря на то, что злоумышленник, совершив преступление, полностью отрицал свою причастность к нему, по результатам качественного досудебного расследования и процессуального руководства получено достаточно доказательств для сообщения человеку о подозрении по ч. 1 ст. 152 УК Украины.

Сейчас решается вопрос об избрании ему меры пресечения. Досудебное расследование продолжается.

Напомним, в декабре 2019 года Киевская местная прокуратура №7 сообщила о подозрении 19-летнему местному жителю по факту изнасилования несовершеннолетней девушки и вымогательства у нее денежных средств.

Фото: пресс-служба прокуратуры Киева