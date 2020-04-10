Полиция разыскала мужчину, который год назад разбил нос кассирше в магазине "Рошен"

Дебошира удалось найти, благодаря публикации в соцсетях.

Полиция разыскала мужчину, который год назад разбил нос кассирше в магазине "Рошен"
Архивное фото
Фото: badnews.org.ru

Полиция разыскала и вручила подозрение таксисту, который год назад разбил нос продавцу одного из киевских магазинов сети "Рошен".

Об этом сообщил в фейсбуке заместитель министра внутренних дел Антон Геращенко.

"Знакомьтесь, это - Олег Юрьевич Билановский. Ему 49 лет. Он работает водителем такси. От природы Олег - здоровяк. Ростом почти два метра. Весом под 120 килограммов. У него есть хобби. Он любит хамить и бить женщин. Вымещать на них свою злобу и неудовлетворенность жизнью. 10-го февраля 2019 года гражданину Билановскому захотелось сладенького. Он с товарищем зашёл в магазин "Рошен", что на Метро "Левобережная". Начал беспричинно хамить персоналу магазина. Дальше - больше. Подонку захотелось показать свою физическую силу и превосходство. Одну женщину он попытался ударить своей пустой головой. Уже на выходе из магазина, подозреваемый Билановский со всего размаху ударил ничего не подозревающую вторую женщину-кассира. Ударил подло со спины, исподтишка", - рассказал Геращенко.

Он отметил, что найти дебошира удалось, благодаря публикации в соцсетях. Среди читателей оказались люди, которые его узнали.

"Как только мы получили его фамилию - остальное было дело техники. Сегодня гражданину Билановскому было объявлено о подозрении в совершении хулиганских действий по Части 1 ст. 296 Криминального кодекса. Впереди его ждёт мера пресечения и суд по существу его преступления. Вот так, в содружестве пользователей социальных сетей и полиции, мы будем показательно наказывать каждого хама и подлеца, поднимающего руку на женщин!" - добавил Геращенко.

Напомним, ранее в маршрутке "Киев - Бровары" мужчина после неудачного флирта разбил нос женщине-полицейской.

Коды для вставки в блог\форум




Интересные новости
В Боярке ротвейлер загрыз человека, его хозяйке предъявили подозрение в убийствеВ Боярке ротвейлер загрыз человека, его хозяйке предъявили подозрение в убийстве
Во Львове умер 39-летний детский хирург "Чернобыльской больницы"Во Львове умер 39-летний детский хирург "Чернобыльской больницы"
В Черниговской области от коронавируса умер мужчина, который пытался убежать из больницыВ Черниговской области от коронавируса умер мужчина, который пытался убежать из больницы
В Черновцах на улице застрелили мужчинуВ Черновцах на улице застрелили мужчину
Двое детей из Черновицкой области находятся в реанимации на кислородной дотацииДвое детей из Черновицкой области находятся в реанимации на кислородной дотации
Блок рекламы


Похожие новости
Полиция усиливает охрану торговых точек, чтобы не допустить мародерстваПолиция усиливает охрану торговых точек, чтобы не допустить мародерства
Полиция Вышгородщины обнаружила в частном доме ведра, предположительно, с наркотикамиПолиция Вышгородщины обнаружила в частном доме ведра, предположительно, с наркотиками
Киевлянин, который пытался вплавь попасть на спортплощадку в Гидропарке, рассказал, почему пошел на такой шагКиевлянин, который пытался вплавь попасть на спортплощадку в Гидропарке, рассказал, почему пошел на такой шаг
За первые сутки усиленного карантина полиция составила почти 200 админпротоколовЗа первые сутки усиленного карантина полиция составила почти 200 админпротоколов
Суд отправил под домашний арест мужчину, который напал на журналистов в ГидропаркеСуд отправил под домашний арест мужчину, который напал на журналистов в Гидропарке
Полиция задержала поджигателя, из-за которого произошел пожар в зоне отчужденияПолиция задержала поджигателя, из-за которого произошел пожар в зоне отчуждения
В Черниговской области от коронавируса умер мужчина, который пытался убежать из больницыВ Черниговской области от коронавируса умер мужчина, который пытался убежать из больницы
В Черновцах на улице застрелили мужчинуВ Черновцах на улице застрелили мужчину
Коронавирус подтвердили у паломника-хасида из США, который скончался в УманиКоронавирус подтвердили у паломника-хасида из США, который скончался в Умани
В Краматорске задержали патрульного, который получил взятку за непривлечение к ответственностиВ Краматорске задержали патрульного, который получил взятку за непривлечение к ответственности
Последние новости
Подгружаем последние новости