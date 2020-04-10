Полиция разыскала мужчину, который год назад разбил нос кассирше в магазине "Рошен"

Полиция разыскала и вручила подозрение таксисту, который год назад разбил нос продавцу одного из киевских магазинов сети "Рошен".

Об этом сообщил в фейсбуке заместитель министра внутренних дел Антон Геращенко.

"Знакомьтесь, это - Олег Юрьевич Билановский. Ему 49 лет. Он работает водителем такси. От природы Олег - здоровяк. Ростом почти два метра. Весом под 120 килограммов. У него есть хобби. Он любит хамить и бить женщин. Вымещать на них свою злобу и неудовлетворенность жизнью. 10-го февраля 2019 года гражданину Билановскому захотелось сладенького. Он с товарищем зашёл в магазин "Рошен", что на Метро "Левобережная". Начал беспричинно хамить персоналу магазина. Дальше - больше. Подонку захотелось показать свою физическую силу и превосходство. Одну женщину он попытался ударить своей пустой головой. Уже на выходе из магазина, подозреваемый Билановский со всего размаху ударил ничего не подозревающую вторую женщину-кассира. Ударил подло со спины, исподтишка", - рассказал Геращенко.

Он отметил, что найти дебошира удалось, благодаря публикации в соцсетях. Среди читателей оказались люди, которые его узнали.

"Как только мы получили его фамилию - остальное было дело техники. Сегодня гражданину Билановскому было объявлено о подозрении в совершении хулиганских действий по Части 1 ст. 296 Криминального кодекса. Впереди его ждёт мера пресечения и суд по существу его преступления. Вот так, в содружестве пользователей социальных сетей и полиции, мы будем показательно наказывать каждого хама и подлеца, поднимающего руку на женщин!" - добавил Геращенко.