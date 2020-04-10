Киев на первом месте по загрязненности воздуха в мире

Киев на первом месте по загрязненности воздуха в мире

Киев оказался на первом месте в рейтинге загрязнения воздуха. Об этом свидетельствуют данные сервиса IQAir.

Так, возглавила рейтинг украинская столица. На втором месте — столица Индии Нью-Дели, на третьем — Чанг Май (Тайланд). Также в десятку вошли несколько китайских городов, Индонезия, Вьетнам и т.д.

Киев на первом месте по загрязненности воздуха в мире

Следует отметить, что данные на сервисе IQAir меняются буквально ежечасно. Еще по состоянию на 7 утра Киев был на втором месте, а через час — уже на первом.

IQAir оценивает качество воздуха по двум показателям: ИКВ (общий индекс) и PM 2.5 (наличие в воздухе взвешенных частиц, мелкой пыли и аэрозоля). Нормы Всемирной организации здравоохранения свидетельствуют, что среднегодовой уровень PM 2.5 должен составлять не более 10 мкг/м3, а среднесуточный уровень — не более 25 мкг/м3. PM 2.5 — ключевой параметр оценки качества воздуха.

По данным IQAir, самый чистый воздух в Киеве был 12-15 марта, 22-24 и 31 марта.

За прошлый год украинская столица заняла 1111 место в рейтинге загрязненных городов. Возглавил рейтинг индийский город Газиабад.

Напомним, 7 апреля в Чернобыле опять начались пожары — загорелось еще 35 гектаров земли. Это произошло после того, как в минувший день вспыхнула сотня гектаров земли.


Оксана Житнюк, Тудей

Коды для вставки в блог\форум




Интересные новости
В Боярке ротвейлер загрыз человека, его хозяйке предъявили подозрение в убийствеВ Боярке ротвейлер загрыз человека, его хозяйке предъявили подозрение в убийстве
Во Львове умер 39-летний детский хирург "Чернобыльской больницы"Во Львове умер 39-летний детский хирург "Чернобыльской больницы"
В Черниговской области от коронавируса умер мужчина, который пытался убежать из больницыВ Черниговской области от коронавируса умер мужчина, который пытался убежать из больницы
В Черновцах на улице застрелили мужчинуВ Черновцах на улице застрелили мужчину
Двое детей из Черновицкой области находятся в реанимации на кислородной дотацииДвое детей из Черновицкой области находятся в реанимации на кислородной дотации
Блок рекламы


Похожие новости
В Дарницком, Деснянском и Днепровском районах Киева отремонтируют лифты в 51 доме (адреса)В Дарницком, Деснянском и Днепровском районах Киева отремонтируют лифты в 51 доме (адреса)
Во время карантина жителям Киева не будут отключать горячую воду для гидравлических испытанийВо время карантина жителям Киева не будут отключать горячую воду для гидравлических испытаний
Больше половины заболевших коронавирусом в Киеве за сутки - из Киево-Печерской Лавры (видео)Больше половины заболевших коронавирусом в Киеве за сутки - из Киево-Печерской Лавры (видео)
В Киеве на карантин закрылся Свято-Троицкий Ионинский монастырь - у наместника обнаружили коронавирусВ Киеве на карантин закрылся Свято-Троицкий Ионинский монастырь - у наместника обнаружили коронавирус
В Киеве "заминировали" Александровскую больницу, где лечат больных коронавирусомВ Киеве "заминировали" Александровскую больницу, где лечат больных коронавирусом
В Киеве из-за мангала возник масштабный пожар на складеВ Киеве из-за мангала возник масштабный пожар на складе
В Киеве правоохранители разоблачили схему сбыта наркотиков на территории воинской частиВ Киеве правоохранители разоблачили схему сбыта наркотиков на территории воинской части
Кличко: в Киеве заболели уже почти 300 человекКличко: в Киеве заболели уже почти 300 человек
Киев завершил отопительный сезонКиев завершил отопительный сезон
“Киевводоканал” в ночь на 10 апреля проведет профилактическую промывку сетей в Деснянском районе“Киевводоканал” в ночь на 10 апреля проведет профилактическую промывку сетей в Деснянском районе
Последние новости
Подгружаем последние новости