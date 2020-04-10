Киев на первом месте по загрязненности воздуха в мире

Киев оказался на первом месте в рейтинге загрязнения воздуха. Об этом свидетельствуют данные сервиса IQAir.

Так, возглавила рейтинг украинская столица. На втором месте — столица Индии Нью-Дели, на третьем — Чанг Май (Тайланд). Также в десятку вошли несколько китайских городов, Индонезия, Вьетнам и т.д.

Следует отметить, что данные на сервисе IQAir меняются буквально ежечасно. Еще по состоянию на 7 утра Киев был на втором месте, а через час — уже на первом.

IQAir оценивает качество воздуха по двум показателям: ИКВ (общий индекс) и PM 2.5 (наличие в воздухе взвешенных частиц, мелкой пыли и аэрозоля). Нормы Всемирной организации здравоохранения свидетельствуют, что среднегодовой уровень PM 2.5 должен составлять не более 10 мкг/м3, а среднесуточный уровень — не более 25 мкг/м3. PM 2.5 — ключевой параметр оценки качества воздуха.

По данным IQAir, самый чистый воздух в Киеве был 12-15 марта, 22-24 и 31 марта.

За прошлый год украинская столица заняла 1111 место в рейтинге загрязненных городов. Возглавил рейтинг индийский город Газиабад.

Напомним, 7 апреля в Чернобыле опять начались пожары — загорелось еще 35 гектаров земли. Это произошло после того, как в минувший день вспыхнула сотня гектаров земли.