Полиция усиливает охрану торговых точек, чтобы не допустить мародерства

Правоохранители отслеживают категории людей, у которых спустя некоторое время не будет средств к существованию.

Правоохранители готовятся противостоять возможным фактам мародерства и усиливают охрану торговых точек.

Об этом рассказал в интервью "Интерфакс-Украина" глава Национальной полиции Игорь Клименко.

На вопрос о том, имели ли место факты мародерства в Украине, Клименко ответил: "Еще нет. Но, честно говоря, мы готовы к любому развитию ситуации".

По его словам, полиция охраны сейчас проводит активную работу, в первую очередь - с руководителями торговых сетей.

"Мы технически усиливаем торговые точки и при этом понимаем, какие силы и средства необходимо будет задействовать, чтобы своевременно и эффективно реагировать на такие вызовы", - пояснил глава Нацполиции.

Также, по его словам, полиция отслеживает ситуацию в криминальной среде, а также те категории людей, у которых спустя некоторое время не будет средств к существованию.

"То есть, речь идет о комплексной работе полиции как криминального, так и превентивного направления. Пока изучаем ситуацию, точечно реагируем, оперативно отрабатываем криминальный мир", - добавил Клименко.

Напомним, начальник Главного управления Нацполиции в Киеве Андрей Крищенко считает, что не допустить мародерства поможет введение запрета на передвижение по улице в ночное время - то есть коммендантский час.

Ранее Комитет Верховной Рады по вопросам правоохранительной деятельности рекомендовал предоставить Нацгвардии право проверять вещи граждан.