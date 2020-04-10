За сутки в Украине подтвердили 311 новых случаев COVID-19 и 12 смертей

Вылечились 16 человек.

За сутки в Украине подтвердили 311 новых случаев коронавирусной болезни COVID-19, их общее количество достигло 2203.

Об этом сообщил Центр общественного здоровья Минздрава в фейсбуке.

Статистика по регионам:

Винницкая обл. - 119 случаев; Волынская обл. - 41 случай; Днепропетровская обл. - 52 случая; Донецкая обл. - 11 случаев; Житомирская обл. - 41 случай; Закарпатская обл. - 56 случаев; Запорожская обл. - 54 случая; Ивано-Франковская обл. - 254 случая; м. Киев - 348 случаев; Киевская обл. - 140 случаев; Кировоградская обл. - 82 случая; Львовская обл. - 82 случая; Луганская обл. - 3 случая; Одесская обл. - 46 случаев; Полтавская обл. - 20 случаев; Ровенская обл. - 85 случаев; Сумская обл. - 63 случая; Тернопольская обл. - 196 случаев; Харьковская обл. - 6 случаев; Херсонская обл. - 27 случаев; Хмельницкая обл. - 16 случаев; Черкасская обл. - 86 случаев; Черновицкая обл. - 366 случаев; Черниговская обл. - 9 случаев.

За сутки зафиксировали 12 смертей от коронавируса и 16 случаев выздоровления.

В результате осложнений, вызванных болезнью, с начала эпидемии умерли 69 человек, из них 29 мужчин и 40 женщин. 80% умерших имели тяжелые сердечно-сосудистые заболевания, сахарный диабет, заболевания почек и легких. Некоторые имели несколько заболеваний.

Показатель летальности в Украине - 3,1%.

Всего вылечился 61 человек.

По словам главного санитарного врача Виктора Ляшко, в больницах с диагнозом "коронавирусная болезнь" находятся 923 человек, в том числе 42 ребенка. Из них в критическом состоянии - пять человек.

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