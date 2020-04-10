ПЦУ определилась с празднование Пасхи в условиях карантина

Вербу и куличи будут освящать в индивидуальном порядке, службы пройдут без мирян.

ПЦУ определилась с празднование Пасхи в условиях карантина
Фото: facebook/Митрополит Епіфаній

Православная церковь Украины определилась с порядком проведения богослужений на Вербное воскресенье, последнюю неделю Великого поста и Пасху в условиях усиленного карантина в связи с пандемией COVID-19.

Соответствующие рекомендации одобрены Священным Синодом 9 апреля. Заседание Синода прошло в режиме телеконференции, сообщает пресс-служба Киевской митрополии.

В частности, учитывая запрет массовых религиозных мероприятий, Синодом согласовано не проводить совместные посвящения вербы и пасхальных блюд в храмах и на прихрамовой территории, чтобы не допускать скопления людей.

В то же время "на основании разъяснений Национальной полиции, с соблюдением требований, во внебогослужебное время" священники не должны отказывать мирянам, которые индивидуально придут в храм с религиозными потребностями, в их удовлетворении.

В селах, поселках городского типа, в местностях с преобладающей индивидуальной застройкой предлагается проводить освящение пасхальных блюд у мест проживания верующих. В малых населенных пунктах (селах, поселках городского типа, в местностях с преобладающей индивидуальной застройкой) информировать мирян о проведении освящения пасхальных блюд у мест проживания - на улице рядом с домом или во дворе, с соблюдением "социальной дистанции", при этом "не допускать скопления (верующих, - ред.) и контролировать соблюдение общих норм карантина".

По договоренности с соответствующими учреждениями, предлагается заблаговременное организовать освящение пасхальных блюд в местах их производства и продажи.

При отсутствии возможности в один из перечисленных способов освятить вербу или куличи, Церковь разрешает мирянам самостоятельно окропить их святой водой в день праздника после прочтения соответствующих молитв о благословении в храмах.

Также Священный Синод ПЦУ рекомендовал посещение священнослужителями и мирянами кладбищам в поминальные дни после Пасхи и свершение на них заупокойных молитв перенести на Троицкую родительскую поминальную субботу (6 июня).

Отметим, что в 2020 христиане западного обряда (католики и протестанты) отмечают Пасху 12 апреля, православные - 19 апреля.

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