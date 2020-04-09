Кличко поведал, за нарушения каких норм карантина были составлены уже 622 админпротокола (видео)
Мэр Киева Виталий Кличко рассказал, за нарушения каких норм карантина были составлены уже 622 административных протокола. Среди прочего, полиция активно штрафует за нарушение режима самоизоляции и обсервации.
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“Я благодарен киевлянам, которые придерживаются ограничительных мер. И не выходят в город без необходимости. Но, к сожалению, немало и таких, кто игнорирует правила. И таких правоохранители штрафуют. На сегодня правоохранители составили уже 622 админпротокола в отношении нарушителей”, – сообщил Виталий Кличко.
Так, в частности, 39 протоколов составили за пребывание в общественном месте без масок, 10 – за перемещение группой более 2 человек, 20 – за посещение парков и скверов, 6 – за посещение спортивных площадок. За нарушение правил самоизоляции или обсервации в столице составили 64 протокола. Полиция, в том числе и по информации мониторингового центра КГГА, проверила соблюдение режима самоизоляции у 637 человек.
“Контроль будет. Правил должны придерживаться все. Потому что в данном случае – это вопрос здоровья и жизни киевлян. Не городская власть придумала, как вас ограничить. Это рекомендации ВОЗ, вирусологов, инфекционистов, правительства, опыт других городов мира. Я каждый день общаюсь с мэрами различных городов, узнаю, какая ситуация у них и какие меры они принимают. Вчера, например, говорил с мэром Праги. У них тоже ситуация непростая – уже заболели более 1 300 человек. И там сегодня строгие ограничения и очень высокие штрафы за их нарушение. Поэтому я еще раз подчеркиваю: оставайтесь дома, берегите себя и своих дорогих людей. Не рискуйте!” – отметил Виталий Кличко.
Мэр подчеркнул, что Украине не нужны ни итальянский, ни испанский, ни американский варианты.
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Напомним, в Киеве за прошедшие сутки, 8 апреля, был зафиксирован 41 случай заболевания коронавирусом. Больше половины из них – в Киево-Печерской Лавре. За сутки в столице умер один человек, больной коронавирусом.
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