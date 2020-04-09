УГКЦ призывает не приносить пасхальные корзины в церковь, а освятить их во время онлайн-трансляций

Глава Украинской греко-католической церкви Святослав Шевчук сообщил, что на время карантина церковь освобождает верующих от участия в воскресных и праздничных богослужениях, исповеди и причастия, а также призывает их не приносить в этом году в церкви пасхальные корзины.

Об этом он заявил в своем видеообращении, опубликованном на сайте УГКЦ.

"Первое - это освобождение от церковной заповеди, в которой сказано каждое воскресенье и каждый праздник участвовать в богослужении в храме. В связи с чрезвычайными обстоятельствами церковь снимает эту обязанность и призывает оставаться дома", - сказал он.

По словам главы УГКЦ, вторая диспенсация касается долга великого поста - церковь предоставляет возможность исполнить его в течение месяца после окончания карантина.

Святослав Шевчук также призвал всех верующих оставаться дома, но если люди все же придут в церковь, то они должны соблюдать правила карантина, так же как и священники.

"Где возможно, то молиться на улице, сохраняя социальную дистанцию и соблюдая предписания санитарных норм нашего государства. Даже если кто-то просит о Святом Причастии, священник обязан приложить максимальные усилия для безопасности проведения этого таинства",- подчеркнул священнослужитель.

Прежде всего, по его словам, священник должен надевать защитную маску. А также, принимая Святое Причастие, веряне не должны касаться ложечки. "Само дыхание тоже может быть опасным, поэтому мы просим наших священников после каждого причастника ответственно дезинфицировать эту ложечку полотенцем, пропитанным спиртом соответствующей концентрации", - отметил он.

"Вы сможете освятить и лозу, и пасхальные корзины в ваших домах с помощью онлайн-трансляций. Там, где невозможно участвовать в пасхальном богослужении, глава семейства может святой водой окропить эти блюда. И будьте уверены, вы сможете достойно отпраздновать праздник Воскресения Христова", - добавил Шевчук.

Напомним, 25 марта президент Владимир Зеленский провел встречу с главами церквей относительно безопасности празднования Пасхи и проведения богослужений в условиях распространения COVID-19 и сообщил о подготовке проекта "Пасха дома".

С 4 апреля в Украине ужесточили запрет на проведение массовых собраний, в том числе религиозных. Если раньше действовал разрешенный лимит в 10 человек, то теперь они де-юре запрещены. Отметим, что церковь уже привела к вспышкам коронавируса в целом ряде регионов, в том числе в Киеве , на Закарпатье, в Тернопольской области, в Днепропетровской области.

В 2020 году Пасху по католическому обряду отметят 12 апреля, а Вербное воскресенье было 5 апреля. Православные христиане будут отмечать на неделю позже - 19 апреля и 12 апреля соответственно. В Офисе президента заявили, что церковь планируют посетить только 3% украинцев.