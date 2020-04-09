На территории национального парка "Синевир" произошел пожар

На территории национального природного парка "Синевир" в Закарпатской области произошел пожар.

Об этом сообщается на странице Нацпарка в фейсбуке.

"Вчера на территории НПП "Синевир" в урочище Стынка, прилегающей к Черной реке, произошел пожар. Местные жители на своих угодьях сжигали сухую траву. Огонь перекинулся на два сооружения, которые сгорели дотла. Благодаря оперативным действиям службы государственной охраны парка, пожар удалось потушить и не позволить добраться огню до лесных угодий национального парка", - говорится в сообщении.

В нацпарке подчеркивают, что неоднократно призывали граждан не жечь сухую траву, т.к. это может привести к возгоранию леса.

Фото: facebook.com/NacionalnijPrirodnijParkSynevir

"Кроме того, от сжигания травы страдает природа: в огне гибнут растения, насекомые, мелкие животные. При сжигании трава превращается в пепел, а вся микрофлора - погибает. Огонь ухудшает и водно-физические свойства почвы. Это сказывается на плодородии, а следовательно, и на следующем урожае сельскохозяйственных культур. Для восстановления производительности почвы нужен не один год. В воздух выделяются вредные химические соединения, которые снижают иммунитет человека, могут вызвать аллергию, заболевания дыхательных путей, а также создают благоприятные условия для развития онкологических заболеваний", - отмечается в сообщении.

Фото: facebook.com/NacionalnijPrirodnijParkSynevir

Напомним, 8 апреля Кабинет министров поддержал законопроект, который в несколько раз повышает штрафы за выжигание стерни или листьев.

Сейчас размер штрафа составляет 170-340 гривен (10-20 не облагаемых налогом минимумов доходов граждан), а министерство предлагает повысить его до 850-6120 гривен (50-360 минимумов). За сжигание травы на территории объектов природно-заповедного фонда будет предусмотрен штраф до 17000 гривен (1000 минимумов).