У наместника столичного Свято-Троицкого Ионинского монастыря диагностировали коронавирус

У наместника столичного Свято-Троицкого Ионинского монастыря диагностировали коронавирус

Наместник Свято-Троицкого Ионинского монастыря, расположенного в Национальном ботаническом саду им. Гришко в Киеве, епископ УПЦ Московского патриархата Иона сообщил о положительном результате теста на коронавирус. Священнослужитель проходит амбулаторное лечение на самоизоляции. 

Об этом KV стало известно из сообщения на Facebook-странице Ионы Черепанова.

“После воскресной службы на улице у меня поднялась температура, в понедельник она дошла до 38 и я решил на всякий случай сделать тест. Вчера стало известно, что он положительный. Сейчас самочувствие в норме, утром было 36,7. Нахожусь в полной изоляции. Службы в монастыре проходят своим чередом, но без прихожан, так как ботсад закрыт на карантин. Где заразился- не знаю) При таком количестве контактов, как у меня, это немудрено…”, – говорится в сообщении.

По словам настоятеля, он находится под контролем врачей, работает в удаленном режиме.

Напомним, что у призывавшего не ограничивать церковные службы из-за коронавируса настоятеля Киево-Печерской лавры митрополита РПЦ в Украине Павла выявили COVID-19. При этом несколько дней назад Павел провел службу, на которой присутствовали глава РПЦ в Украине Онуфрий, митрополит Антоний (Паканич), олигарх и нардеп “Оппозиционного блока” Вадим Новинский. Также там присутствовал первый заместитель глава Офиса президента Украины Сергей Трофимов, который занимается вопросами религии.

Также KV сообщала, что правоохранители провели онлайн встречу с представителями Всеукраинского Совета Церквей и религиозных организаций и обсудили форматы празднования Пасхи, Иудейского Песаха и мусульманских праздников – Ночи Бараат и начала месяца Рамадан в условиях карантинных ограничений. На церковных службах допускается присутствие только священнослужителей, а освящение куличей и пасхальных корзин должно проходить по особой процедуре.

Фото: Facebook-страница настоятеля


Ольга Марийко, КиевВласть

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