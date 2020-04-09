В Украине зафиксировано почти 1900 заболевших коронавирусом

В Украине зафиксировано почти 1900 заболевших коронавирусом

В течение 8 апреля по результатам исследований вирусологической референс-лаборатории Центра общественного здоровья Украины и областных лабораторных центров было получено 224 сообщения о новых подтвержденных случаях заболевания COVID-19. Всего в Украине зафиксировано уже 1892 случая заболевания.

Об этом KV стало известно из сообщения пресс-службы Центра общественного здоровья Украины.

Согласно сообщению, в общем случаи заболевания COVID-19 подтверждены:

Винницкая обл. – 102 случая;Волынская обл. – 38 случаев;Днепропетровская обл. – 41 случай;Донецкая обл. – 11 случаев;Житомирская обл. – 31 случай;Закарпатская обл. – 51 случай;Запорожская обл. – 47 случаев;Ивано-Франковская область – 218 случаев;Киев – 300 случаев;Киевская обл. – 130 случаев;Кировоградская обл. – 78 случаев;Львовская обл. – 36 случаев;Луганская обл. – 3 случая;Одесская обл. – 43 случая;Полтавская обл. – 19 случаев;Ровенская обл. – 64 случая;Сумская обл. – 56 случаев;Тернопольская обл. – 169 случаев;Харьковская обл. – 5 случаев;Херсонская обл. – 18 случаев;Хмельницкая обл. – 16 случаев;Черкасская обл. – 80 случаев;Черновицкая обл. – 302 случая;Черниговская обл. – 9 случаев.

При этом в результате осложнений, вызванных болезнью, умерли 57 человек.

Отмечается, что в общем 45 человек уже выздоровели, повторное лабораторное исследование не выявило вируса в организме.

Ранее KV сообщала, что Киевский Мониторинговый центр по противодействию COVID-19 запустил виртуальную платформу эмоциональной поддержки жителей столицы. Общаться с киевлянами почти круглосуточно будут 20 специалистов.

Фото: depositphotos


Александр Кравченко, КиевВласть

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