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2020-04-09
В центре Одессы обвалился угол 130-летнего дома
Здание - памятник архитектуры местного значения.
Фото: dumskaya.net
В центре Одессы обвалился угол дома, расположенного на пересечении Канатной улицы и переулка Нахимова.
По данным местного издания "Думская", на днях в нем начались какие-то работы: левое нежилое крыло здания оградили, а утром 9 апреля произошло обрушение.
Завалы разбирают рабочие и сотрудники ГосЧС.
Фото: dumskaya.net
Дом по адресу Канатная улица, 5 - это памятник архитектуры местного значения. Построен в 1893 году, использовался в качестве товарного склада и гостиного двора.
Фото: timer-odessa.net
Фото: timer-odessa.net
Фото: informator.press
Фото: informator.press
Напомним, в ноябре 2019 года в управлении полиции Одесской области обвалился потолок, тогда пострадали два человека.