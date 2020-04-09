В центре Одессы обвалился угол 130-летнего дома

Здание - памятник архитектуры местного значения.

Фото: dumskaya.net

В центре Одессы обвалился угол дома, расположенного на пересечении Канатной улицы и переулка Нахимова.

По данным местного издания "Думская", на днях в нем начались какие-то работы: левое нежилое крыло здания оградили, а утром 9 апреля произошло обрушение.

Завалы разбирают рабочие и сотрудники ГосЧС.

Фото: dumskaya.net

Дом по адресу Канатная улица, 5 - это памятник архитектуры местного значения. Построен в 1893 году, использовался в качестве товарного склада и гостиного двора.

Фото: timer-odessa.net

Фото: timer-odessa.net

Фото: informator.press

Фото: informator.press

Напомним, в ноябре 2019 года в управлении полиции Одесской области обвалился потолок, тогда пострадали два человека.

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