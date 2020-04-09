Два человека умерли от коронавируса в Черновицкой области

Оба пациента имели сопутствующие болезни.

Два человека умерли от коронавируса в Черновицкой области
Фото: 0372.ua

В Черновицкой области 8 апреля от коронавируса умерли два человека.

Об этом сообщила пресс-служба областной администрации.

В больнице Глыбокой скончался 59-летний житель села Каменка.

Мужчина заболел еще 22 марта, долго лечился дома. 4 апреля сам обратился в больницу и был госпитализирован в реанимационное отделение в крайне тяжелом состоянии. Быстрый тест на коронавирус оказался положительным. Результаты ПЦР-тестов будут известны вскоре. У мужчины была гипертоническая болезнь, ишемическая болезнь сердца и аритмия.

В Городской больнице Черновцов умерла местная жительница 1949 года, инфицированная COVID-19.

Женщина заболела 31 марта, лечилась дома, только через неделю обратилась в больницу. Находилась в реанимационном отделении на кислородной дотации. Сопутствующий диагноз - ишемическая болезнь сердца и гипертоническая болезнь.

Напомним, что Черновицкая область занимает второе место по летальности от коронавируса после Ивано-Франковской, где скончались уже полтора десятка человек.

За 8 апреля в Украине официально подтвердили пять новых летальных случаев от коронавируса. Их общее количество достигло 57 человек.



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