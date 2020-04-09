Полиция Вышгородщины обнаружила в частном доме ведра, предположительно, с наркотиками

Сотрудники Вышгородского отдела полиции Киевской области прибыли в один из домов с. Дудки для проверки информации о незаконном содержании в заложниках и избиение человека. Эта информация не подтвердилась, зато правоохранители обнаружили ведра и другие емкости с веществом, похожим на каннабис.

Об этом KV стало известно из сообщения пресс-службы ГУ Нацполиции в киевской области.

“В ходе неотложного обыска информация о незаконном лишении свободы не подтвердилась, однако, в помещении следователи обнаружили пять ведер, а также несколько банок и пакеты с сухим веществом растительного происхождения, похожим на каннабис. Наркотические средства изъяты в качестве вещественных доказательств и направлены на проведение соответствующих экспертиз”, – сказано в сообщении.

По мнению полицейских, наркотики хранил 36-летний мужчина, который временно проживал в этом доме. По словам мужчины, наркотическое растение он собрал летом и хранил для личного потребления.

По данному факту возбуждено уголовное производство по ч. 1 ст. 309 (Незаконное производство, изготовление, приобретение или хранение наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов без цели сбыта) Уголовного кодекса Украины.

Как ранее сообщала KV , житель Обуховщины, строго соблюдая конспирацию, оборудовал в подвале теплицу и выращивал там элитные сорта конопли. Полиция Киевщины разоблачила наркоагрария и изъяла у него наркозелье почти на миллион гривен.

Фото: пресс-служба ГУ Нацполиции в Киевской области