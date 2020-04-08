На Волыни от коронавируса вылечилась семилетняя девочка

Ей дважды провели тесты на COVID-19.

На Волыни от коронавируса вылечилась семилетняя девочка
Фото: mukachevo.net

В Волынской области от коронавируса выздоровела 7-летняя жительница села Горькая Полонка. Об этом пишут "Волынские новости" со ссылкой на брифинг ОГА.

Девочке дважды провели тесты на коронавирус, оба раза они показали негативные результаты. Таким образом, она считается полностью выздоровевшей.

Отмечается, что это первый подтвержденный случай излечения больного коронавирусом в Волынской области.

"Девочка, которая находилась дома, у нее была позитивная реакция на ПЦР-тесте. Она дважды обследовалась после этого, на сегодняшний день негативная реакция, она является выздоровевшей", - сообщили в ОГА.

На брифинге также сообщили, что в области коронавирус был обнаружен у троих детей. Два из них в возрасте до 7 лет.

Напомним, в Луцке врач и медсестра, которые делали вскрытие больного коронавирусом волынского врача-гинеколога, получили положительные результаты теста на COVID-19.

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