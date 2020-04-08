В Малине празднование приезда друга из Польши привело к вспышке COVID-19

Заболели уже восемь человек.

?В Малине празднование приезда друга из Польши привело к вспышке COVID-19
Фото: Малинский горсовет

В Малине Житомирской области зафиксировали вспышку коронавируса, там выявили уже восемь случаев заболевания.

Об этом на брифинге в среду рассказал глава областной администрации Виталий Бунечко.

"У нас сейчас ситуация, что [болеют] уже не люди, которые привезли эту беду нам в Украину из-за границы, а контактные лица. Меня больше всего поразил факт, когда в Малине собралась компания отпраздновать приезд своего товарища из-за границы, - и сейчас у нас вспышка, восемь случаев в Малине", - сообщил Бунечко.

Руководитель областного управления здравоохранения Николай Суслик на брифинге рассказал, что также много больных коронавирусом в Бердичеве.

"В одной семье сын сознательно контактировал с человеком, который приехал из-за границы, и на сегодняшний день заболела его мать, она в тяжелом состоянии", - рассказал начальник облздрава.

Бунечко не исключает, что Малин и Бердичев могут быть закрыты на въезд и выезд.

Напомним, что 17 марта Верховная Рада временно ужесточила уголовную ответственность за нарушение санитарных правил и норм, согласно которому нарушение карантина по коронавирусу может привести к крупному штрафу или даже лишению свободы.

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