77-летняя жительница Новомиргорода умерла от коронавируса через семь минут после госпитализации

Женщина долгое время чувствовала себя плохо, но лечилась дома.

77-летняя жительница Новомиргорода умерла от коронавируса через семь минут после госпитализации
Иллюстративное фото
Фото: tr.dsns.gov.ua

В Кировоградской области подтвердили вторую смерть от коронавируса. Умершей было 77 лет, она скончалась сразу после госпитализации.

Об этом говорится на сайте областной администрации.

"Женщина слишком поздно обратилась за медицинской помощью, провела в больнице около 7 минут. Умершей успели сделать экспресс-тест. Он оказался положительным. Результаты проверили с помощью ПЦР-диагностики. 7 апреля получили подтверждение того, что женщина была больна коронавирусом. Сейчас родственники умерших обследуются методом ПЦР-тестирования. Дезинфекция медучреждений и домов проведена", - рассказал глава ОГА Андрей Балонь.

Женщина проживала в Новомиргороде.

Глава Новомиргородского района Алла Шевченко в фейсбуке рассказала, что женщину доставили в райбольницу в тяжелом состоянии. Врачи попытались провести реанимационные мероприятия, но спасти человека не удалось.

Женщина долгое время чувствовала себя плохо, но лечилась дома. Вскрытие тела умершего показал острую сердечную недостаточность, воспаления легких не было.

Установлены 14 контактных лиц погибшей, их биоматериалы отправили на лабораторную диагностику.

Напомним, что по состоянию на утро 8 апреля в Кировоградской области выявили 57 случаев коронавирусной болезни.

Всего по стране лабораторно подтвердили 1668 случаев COVID-19, в том числе 52 летальных. 35 человек выздоровели.

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