В Киеве из-за мангала возник масштабный пожар на складе

В среду около 14:30 на Бориспольской улице в Киеве возник масштабный пожар в складском помещении.

Пресс-служба столичного управления ГосЧС сообщила, что сначала загорелась древесина, хранившаяся на открытой местности на площади около 50 кв. м. Огонь быстро распространился на стоящее рядом одноэтажное складское здание. Вскоре горело уже 2000 кв. м площади.

"По предварительным данным, человек разжигал мангал, и огонь с мангала распространился на открытую территорию, где находились какие-то деревянные вещи, много сухого листья, и перекинулся на складское помещение, где находились деревянные изделия, лакокрасочные материалы, что способствовало быстрому распространению огня", - рассказала спикер ГУ ГосЧС в Киеве Светлана Водолага в эфире телеканала "Украина 24".

Фото: facebook.com/DSNSKyiv

В расположенных рядом с местом пожара гидрантах нет воды, что усложняет работу спасателям. Тушение пожара продолжается, задействованы 55 человек и 15 единиц техники.