Андреа Бочелли выступит в пустом Миланском соборе в день католической Пасхи

Итальянский тенор Андреа Бочелли даст концерт в пустом Миланском соборе в день католической Пасхи, которая в этом году приходится на 12 апреля.

Как сообщает Variety, концерт будут транслировать вживую на весь мир через YouTube.

Солиста будет сопровождать органист Эмануэле Вианелли, который работает в храме. Публики на концерте не будет.

В списке заявленных на концерте произведений – Ave Maria Шуберта и Sancta Maria Масканьи.

Концерт носит название "Бочелли: Музыка для надежды" и начнется в 7 часов вечера по итальянскому времени (20:00 по Киеву).

"Я счастлив, что Андреа принял наше приглашение, – говорит мэр Милана Джузеппе Сала. – В этом году у нас будет совершенно другая Пасха. Радость, которая обычно сопровождает этот день, будет омрачена пандемией, которая всех нас настигла. Я уверен, что невероятный голос Бочелли будет для нас объятием, по котором мы все так соскучились и которое сможет согреть сердце Милана, Италии и всего мира".

"Я верю в силу совместной молитвы, – заявил Бочелли. – Я верю в христианскую Пасху, универсальный символ перерождения, который всем – веруют они или нет – нужен сейчас. Щедрый, отважный и смелый Милан и вся Италия очень скоро снова станут мотором возрождения, которого мы ждем".

Фонд Андреа Бочелли также собирает деньги для помощи в покупке всего необходимого для защиты медицинского персонала от коронавируса.