В Киеве правоохранители разоблачили схему сбыта наркотиков на территории воинской части

Военным продавали каннабис и амфетамин.

Следователи ГБР совместно с прокурорами Офиса генпрокурора и оперативниками полиции раскрыли схему сбыта наркотиков и психотропных веществ на территории одной из воинских частей Киева (ч.2 ст. 307 Уголовного кодекса Украины).

По предварительной информации, военные, действуя совместно с гражданскими лицами, наладили схему сбыта наркотических веществ амфетамина и каннабиса на территории в/ч. Об этом сообщили в пресс-службе ГБР.

"В ходе досудебного расследования правоохранители задокументировали неоднократные факты реализации наркотических и психотропных веществ при участии военнослужащих", - говорится в сообщении.

Фото: dbr.gov.ua

Во время обысков по местам жительства и в служебных помещениях причастных лиц обнаружили вещество, похожее на амфетамин. Помимо этого, во время попытки продажи военному наркотического вещества задержан организатор схем.

Фото: dbr.gov.ua

Решается вопрос о сообщении подозрений участникам противоправной схем о избрания им мер пресечения. В случае доказательства вины, злоумышленникам грозит от шести до десяти лет лишения воли.

Напомним, в апреле 2019 в Одесской области разоблачили схему распространения наркотиков среди пограничников, в результате употребления которых умер военнослужащий.



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