В Черновцах от коронавируса умерла 66-летняя женщина

Женщина была госпитализирована 6 апреля.

В Черновцах от коронавируса умерла 66-летняя женщина
Фото: 0372.ua

В Черновицкой городской больнице №1 от коронавируса умерла 66-летняя женщина.

Об этом сообщила пресс-служба областной администрации.

Женщина была госпитализирована 6 апреля, а на следующий день ее пришлось подключить к аппарату искусственной вентиляции легких.

У больной была сопутствующая патология - гипертоническая болезнь.

Это уже седьмой летальный случай в регионе, ставшем одним из основных очагов коронавирусной болезни в Украине:

  • 16 марта умерла 33-летняя женщина с коронавирусом;
  • 30 марта - 84-летний мужчина;
  • 31 марта - 65-летняя женщина и 58-летний мужчина;
  • 1 апреля - 68-летняя женщина;
  • 6 апреля - 72-летний мужчина.

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