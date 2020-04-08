В Черновцах от коронавируса умерла 66-летняя женщина

В Черновицкой городской больнице №1 от коронавируса умерла 66-летняя женщина.

Об этом сообщила пресс-служба областной администрации.

Женщина была госпитализирована 6 апреля, а на следующий день ее пришлось подключить к аппарату искусственной вентиляции легких.

У больной была сопутствующая патология - гипертоническая болезнь.

Это уже седьмой летальный случай в регионе, ставшем одним из основных очагов коронавирусной болезни в Украине: