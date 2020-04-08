Кличко: в Киеве заболели уже почти 300 человек

Мэр Киева Виталий Кличко в среду заявил, что в столице коронавирусом заразились уже почти 300 человек.

"Количество киевлян, заболевших коронавирусом, за минувшие сутки увеличилось на 15 человек. В целом в столице уже 294 подтвержденных случая заболевания COVID-19. Заболели еще восемь женщин в возрасте от 20 до 67 лет, шестеро мужчин в возрасте от 43 до 61 года и один 16-летний юноша", - сообщил Кличко во время ежедневного брифинга.

Трое из заболевших - медики.

По его словам, большинство заболевших киевлян - люди молодого и среднего возраста. "То есть активная часть жителей города, многие из них не верят в угрозу, не хотят менять привычки, пренебрегают правилами ограничений", - констатировал Кличко.