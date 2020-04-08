В Украине зафиксировано рекордное число случаев коронавируса за сутки - 206

Всего в стране 1668 лабораторно подтвержденных случаев COVID-19.

В Украине зафиксировано рекордное число случаев коронавируса за сутки - 206
Фото: Lb.ua

По состоянию на 9:00 8 апреля в Украине зафиксировали 1668 лабораторно подтвержденных случаев коронавируса COVID-19, из них 52 летальных, 35 пациентов выздоровели.

Об этом сообщает пресс-служба Минздрава.

Отмечается, что за сутки было зафиксировано 206 новых случаев.

Статистика по областям:

Винницкая область - 89 случаев;

Волынская область - 36;

Днепропетровская область - 41;

Донецкая область - 11;

Житомирская область - 21;

Закарпатская область - 43;

Запорожская область - 45;

Ивано-Франковская область - 198;

Кировоградская область - 57;

м. Киев - 256;

Киевская область - 120;

Львовская область - 36;

Луганская область - 3;

Одесская область - 32;

Полтавская область - 17;

Ровенская область - 44;

Сумская область - 56;

Тернопольская область - 168;

Харьковская область - 5;

Херсонская область - 15;

Хмельницкая область - 15;

Черновицкая область - 273;

Черкасская область - 80;

Черниговская область - 7.

Данные с временно оккупированных территорий АР Крым, Донецкой, Луганской областей и города Севастополя отсутствуют.

Исследования проводились вирусологической референс-лабораторией Центра общественного здоровья Украины, а также областными лабораториями. По состоянию на утро 8 апреля 2020 в Центр поступило 820 сообщений о подозрении на COVID-19. Всего с началу 2020 года поступило 7205 сообщений о подозрении на COVID-19.

Напомним, по состоянию на утро 7 апреля количество заболевших коронавирусом в Украине выросло до 1462.

Коды для вставки в блог\форум




Интересные новости
В США арестовали продавца респираторов, который обкашлял сотрудников ФБР и заявил, что у него коронавирусВ США арестовали продавца респираторов, который обкашлял сотрудников ФБР и заявил, что у него коронавирус
Британец притворился кустом, чтобы выйти на улицу во время карантинаБританец притворился кустом, чтобы выйти на улицу во время карантина
В Боярке ротвейлер загрыз человека, его хозяйке предъявили подозрение в убийствеВ Боярке ротвейлер загрыз человека, его хозяйке предъявили подозрение в убийстве
В Черниговской области от коронавируса умер мужчина, который пытался убежать из больницыВ Черниговской области от коронавируса умер мужчина, который пытался убежать из больницы
В Черновцах на улице застрелили мужчинуВ Черновцах на улице застрелили мужчину
Блок рекламы


Похожие новости
Компания "АТБ" привезла украинским медикам из Франции оборудование для оперативной диагностики коронавирусаКомпания "АТБ" привезла украинским медикам из Франции оборудование для оперативной диагностики коронавируса
Появился ориентировочный план смягчения карантина в УкраинеПоявился ориентировочный план смягчения карантина в Украине
Первую смерть от коронавируса зафиксировали в украинской армииПервую смерть от коронавируса зафиксировали в украинской армии
Количество заболевших коронавирусом в Украине выросло до 1462Количество заболевших коронавирусом в Украине выросло до 1462
За первые сутки усиленного карантина полиция составила почти 200 админпротоколовЗа первые сутки усиленного карантина полиция составила почти 200 админпротоколов
В Ивано-Франковской области подтвердили седьмую смерть от коронавирусаВ Ивано-Франковской области подтвердили седьмую смерть от коронавируса
Более 70% умерших пациентов с COVID-19 в Украине имели сердечно-сосудистые заболеванияБолее 70% умерших пациентов с COVID-19 в Украине имели сердечно-сосудистые заболевания
Кинофестиваль Docudays UA в этом году пройдет онлайн из-за коронавирусаКинофестиваль Docudays UA в этом году пройдет онлайн из-за коронавируса
За последние сутки у двух медиков в Киеве подтвердилось заболевание COVID-19За последние сутки у двух медиков в Киеве подтвердилось заболевание COVID-19
В Донецкой области зафиксировали первую смерть от коронавирусаВ Донецкой области зафиксировали первую смерть от коронавируса
Последние новости
Подгружаем последние новости