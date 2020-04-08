В Украине зафиксировано рекордное число случаев коронавируса за сутки - 206

Всего в стране 1668 лабораторно подтвержденных случаев COVID-19.

По состоянию на 9:00 8 апреля в Украине зафиксировали 1668 лабораторно подтвержденных случаев коронавируса COVID-19, из них 52 летальных, 35 пациентов выздоровели.

Об этом сообщает пресс-служба Минздрава.

Отмечается, что за сутки было зафиксировано 206 новых случаев.

Статистика по областям:

Винницкая область - 89 случаев;

Волынская область - 36;

Днепропетровская область - 41;

Донецкая область - 11;

Житомирская область - 21;

Закарпатская область - 43;

Запорожская область - 45;

Ивано-Франковская область - 198;

Кировоградская область - 57;

м. Киев - 256;

Киевская область - 120;

Львовская область - 36;

Луганская область - 3;

Одесская область - 32;

Полтавская область - 17;

Ровенская область - 44;

Сумская область - 56;

Тернопольская область - 168;

Харьковская область - 5;

Херсонская область - 15;

Хмельницкая область - 15;

Черновицкая область - 273;

Черкасская область - 80;

Черниговская область - 7.

Данные с временно оккупированных территорий АР Крым, Донецкой, Луганской областей и города Севастополя отсутствуют.

Исследования проводились вирусологической референс-лабораторией Центра общественного здоровья Украины, а также областными лабораториями. По состоянию на утро 8 апреля 2020 в Центр поступило 820 сообщений о подозрении на COVID-19. Всего с началу 2020 года поступило 7205 сообщений о подозрении на COVID-19.

Напомним, по состоянию на утро 7 апреля количество заболевших коронавирусом в Украине выросло до 1462.