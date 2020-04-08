В Украине зафиксировано рекордное число случаев коронавируса за сутки - 206
Всего в стране 1668 лабораторно подтвержденных случаев COVID-19.
По состоянию на 9:00 8 апреля в Украине зафиксировали 1668 лабораторно подтвержденных случаев коронавируса COVID-19, из них 52 летальных, 35 пациентов выздоровели.
Об этом сообщает пресс-служба Минздрава.
Отмечается, что за сутки было зафиксировано 206 новых случаев.
Статистика по областям:
Винницкая область - 89 случаев;
Волынская область - 36;
Днепропетровская область - 41;
Донецкая область - 11;
Житомирская область - 21;
Закарпатская область - 43;
Запорожская область - 45;
Ивано-Франковская область - 198;
Кировоградская область - 57;
м. Киев - 256;
Киевская область - 120;
Львовская область - 36;
Луганская область - 3;
Одесская область - 32;
Полтавская область - 17;
Ровенская область - 44;
Сумская область - 56;
Тернопольская область - 168;
Харьковская область - 5;
Херсонская область - 15;
Хмельницкая область - 15;
Черновицкая область - 273;
Черкасская область - 80;
Черниговская область - 7.
Данные с временно оккупированных территорий АР Крым, Донецкой, Луганской областей и города Севастополя отсутствуют.
Исследования проводились вирусологической референс-лабораторией Центра общественного здоровья Украины, а также областными лабораториями. По состоянию на утро 8 апреля 2020 в Центр поступило 820 сообщений о подозрении на COVID-19. Всего с началу 2020 года поступило 7205 сообщений о подозрении на COVID-19.
Напомним, по состоянию на утро 7 апреля количество заболевших коронавирусом в Украине выросло до 1462.