Евгений Комаровский объяснил требование правительства обязательного носить маски

Евгений Комаровский, известный украинский врач-педиатр, утверждает, что стандартные медицинские маски не защитят человека от коронавируса. Однако Комаровский объяснил, с чем связано требование украинского правительства относительно обязательного ношения масок.

Так, в своем новом видеоролике на YouTube врач заявил, что украинцы не спасутся от коронавирусной инфекции с помощью маски, но их все-таки нужно носить, чтобы не заразить других, если вы уже заразились.

"Я разъясню, с какой целью нужна стандартная маска: если рядом живет вирус, то в любом случае она не защитит, так как в ней нет настолько маленьких дырочек, чтобы вирус не смог в нее пролезть. Такая маска необходима исключительно для того, чтобы ваши бактерии при кашле оставались в ней. Поэтому ВОЗ и говорит, что маску должен носить только больной человек. Ведь она уменьшает вероятность того, что больной заразит здорового человека", — сказал эксперт.

Руководство Украины, по словам Комаровского, заставило граждан носить маски, потому что украинцы могут уже быть больными и не знать об этом.

"Человек может не знать, что он болен коронавирусом. В инкубационный период он выделяет вирус, но на себе его еще не успел почувствовать", — отметил врач.

Напомним, ранее Евгений Комаровский рассказал, как он будет лечиться в случае заражения коронавирусом.