Во Львове бездомный зарезал лидера группы "Лесик Band" Александра Дацюка

56-летнему музыканту нанесли два ножевых ранения в область сердца.

Во Львове бездомный зарезал лидера группы "Лесик Band" Александра Дацюка
Александр Дацюк
Фото: Igor Zinkevych / Facebook

Во вторник вечером, 7 апреля, на остановке общественного транспорта во Львове неизвестный с ножом напал на музыканта, лидера группы "Лесик Band" Александра ("Лесика") Дацюка.

Об этом сообщил в фейсбуке руководитель ОО "Варта-1" Игорь Зинкевич.

Он уточнил, что 56-летнему музыканту нанесли два ножевых ранения в область сердца. Дацюка доставили в больницу, однако спасти его жизнь медикам не удалось.

Как сообщила ZAXID.NET пресс-секретарь полиции Львовской области Светлана Добровольская, происшествие случилось около 21:00 на остановке общественного транспорта на ул. Героев УПА, 76. В полицию о нападении сообщил прохожий, ставший случайным свидетелем.

Недалеко от этого места полицейские задержали 67-летнего бездомного с ножом, которого подозревают в убийстве. По предварительной версии полиции, между мужчинами произошел конфликт. Точные мотивы преступления пока неизвестны - задержанный бездомный не дает показаний.

Полиция открыла уголовное производство по ч.1 ст. 115 Уголовного кодекса (умышленное убийство).

Александр Дацюк в 1990 году создал во Львове группу "Лесик Band", которая была популярной в середине 90-х. Группа известна своими хитами "Журавли", "Гуляли", "Пели ящеры", "Кошмарный сон", "Рэкет", "Весна застоя", "Бразилия", и другими.

Напомним, в июне 2017 года в Киеве возле Золотых ворот молодой музыкант Ярослав Олийнык играл на синтезаторе. Мужчине, который жил рядом, показалось, что музыка была слишком громкой. Возник конфликт, в котором за музыканта заступился его отец, ветеран АТО Сергей Олийнык. После словесной перепалки недовольный местный житель сходил домой за ножом и нанес мужчине ножевое ранение в область сердца. Ранение оказалось смертельным.

Убийцу приговорили к 13 годам тюрьмы.

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