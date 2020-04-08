“Киевводоканал” в ночь на 10 апреля проведет профилактическую промывку сетей в Деснянском районе

“Киевводоканал” проведет плановую профилактическую промывку сетей в Деснянском районе. Промывку сетей будут проводить в ночь с 9 на 10 апреля.

Об этом KV стало известно из сообщения пресс-службы ЧАО “АК “Киевводоканал” (*).

Согласно сообщению, в Деснянском районе в зону профилактических работ попадут сети по ул. Теодора Драйзера, просп. Маяковского, ул. Сабурова, ул. Закревского. Профилактическая промывка в Деснянском районе будет проводиться с 23:00 9 апреля до 5:00 10 апреля. При этом предварительно будет осуществлена чистка и мойка резервуаров чистой воды №1 на насосной водопроводной станции “Троещина”.

Отмечается, что профилактика проводится ночью, чтобы не создавать неудобства жителям. В течение времени выполнения работ “Киевводоканал” не рекомендует пользоваться водой из крана для приготовления пищи и санитарно-гигиенических нужд. После же завершения профилактических мероприятий перед применением воду из крана нужно будет спустить и если визуально вода прозрачная и не имеет постороннего запаха, то пользоваться ею вполне безопасно.

Ранее KV сообщала, что в ночь на 9 апреля в Голосеевском районе Киева пройдет профилактическая промывка сетей водоснабжения.

Напомним, по данным расчетного департамента ЧАО “АК “Киевводоканал”, в феврале 2020 года долг жителей столичным многоэтажек за услуги водоснабжения составил 522 млн гривен. Еще 282 млн гривен задолжали компании юридические лица.

Отметим, что должность гендиректора ЧАО “АК “Киевводоканал” с апреля 2016 года занимает экс-директор Департамента жилищно-коммунальной инфраструктуры Киевской горгосадминистрации (КГГА) Дмитрий Новицкий. Сферу ЖКХ в Киеве курирует замглавы КГГА Петр Пантелеев.

* ПрАТ "АК "Київводоканал" (Код ЄДРПОУ: 03327664)