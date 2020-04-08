Умер старейший епископ УГКЦ, у него подозревали коронавирус

Стефану Сулику было 95 лет.

В Соединенных Штатах Америки скончался старейший епископ Украинской греко-католической церкви Стефан Сулик.

Об этом сообщил архиепископ-митрополит Филадельфийский УГКЦ Борис Гудзяк.

"Митрополит Степан Сулик умер в понедельник 6 апреля. Детали относительно похорон будут сообщены позже", - написал владыка Борис в фейсбуке.

Ранее архиепископ-митрополит Филадельфийский просил верующих молиться за митрополита-eмерита Стефана Сулика. 95-летнего владыку Стефана госпитализировали 5 апреля. "У него все признаки COVID-19 и все анализы самые серьезные. Врачи оказывают так называемый "comfort care"", - сообщал Гудзяк в фейсбуке.

Владыка Стефан Сулик нес служение архиепископа и митрополита в г. Филадельфия в 1980-2000 годах, был старейшим епископом Украинской греко-католической церкви. Епископскую хиротонию владыки Стефана совершал патриарх Иосиф Слепой.