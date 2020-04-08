Умер старейший епископ УГКЦ, у него подозревали коронавирус

Стефану Сулику было 95 лет.

Умер старейший епископ УГКЦ, у него подозревали коронавирус
Епископ УГКЦ Стефан Сулик
Фото: catholicnews.org.ua

В Соединенных Штатах Америки скончался старейший епископ Украинской греко-католической церкви Стефан Сулик.

Об этом сообщил архиепископ-митрополит Филадельфийский УГКЦ Борис Гудзяк.

"Митрополит Степан Сулик умер в понедельник 6 апреля. Детали относительно похорон будут сообщены позже", - написал владыка Борис в фейсбуке.

Ранее архиепископ-митрополит Филадельфийский просил верующих молиться за митрополита-eмерита Стефана Сулика. 95-летнего владыку Стефана госпитализировали 5 апреля. "У него все признаки COVID-19 и все анализы самые серьезные. Врачи оказывают так называемый "comfort care"", - сообщал Гудзяк в фейсбуке.

Владыка Стефан Сулик нес служение архиепископа и митрополита в г. Филадельфия в 1980-2000 годах, был старейшим епископом Украинской греко-католической церкви. Епископскую хиротонию владыки Стефана совершал патриарх Иосиф Слепой.

Стефан Сулик родился 2 октября 1924 в лемковском селе Бальницы (ныне - территория Польши). Детство прошло во Львовской области. Окончил школу в Самборе в 1944 году. Впоследствии семья эмигрировала в Германию, а затем в США.

Коды для вставки в блог\форум




Интересные новости
В США арестовали продавца респираторов, который обкашлял сотрудников ФБР и заявил, что у него коронавирусВ США арестовали продавца респираторов, который обкашлял сотрудников ФБР и заявил, что у него коронавирус
Британец притворился кустом, чтобы выйти на улицу во время карантинаБританец притворился кустом, чтобы выйти на улицу во время карантина
В Боярке ротвейлер загрыз человека, его хозяйке предъявили подозрение в убийствеВ Боярке ротвейлер загрыз человека, его хозяйке предъявили подозрение в убийстве
В Черниговской области от коронавируса умер мужчина, который пытался убежать из больницыВ Черниговской области от коронавируса умер мужчина, который пытался убежать из больницы
В Черновцах на улице застрелили мужчинуВ Черновцах на улице застрелили мужчину
Блок рекламы


Похожие новости
Компания "АТБ" привезла украинским медикам из Франции оборудование для оперативной диагностики коронавирусаКомпания "АТБ" привезла украинским медикам из Франции оборудование для оперативной диагностики коронавируса
В Киеве выявлено еще 12 больных коронавирусом (видео)В Киеве выявлено еще 12 больных коронавирусом (видео)
Первую смерть от коронавируса зафиксировали в украинской армииПервую смерть от коронавируса зафиксировали в украинской армии
Количество заболевших коронавирусом в Украине выросло до 1462Количество заболевших коронавирусом в Украине выросло до 1462
В киевской больнице скончался заболевший коронавирусом работник предприятия "Укроборонпрома"В киевской больнице скончался заболевший коронавирусом работник предприятия "Укроборонпрома"
В Черновицкой области скончался 72-летний мужчина с коронавирусомВ Черновицкой области скончался 72-летний мужчина с коронавирусом
В Мукачево умер мужчина с подозрением на коронавирусВ Мукачево умер мужчина с подозрением на коронавирус
В Ивано-Франковской области подтвердили седьмую смерть от коронавирусаВ Ивано-Франковской области подтвердили седьмую смерть от коронавируса
Украинские меценаты собрали 5 млн гривен на помощь больным коронавирусом медикамУкраинские меценаты собрали 5 млн гривен на помощь больным коронавирусом медикам
Медики составляют больше 25% заразившихся коронавирусом в Тернопольской областиМедики составляют больше 25% заразившихся коронавирусом в Тернопольской области
Последние новости
Подгружаем последние новости