Следствие рассматривает 5 версий нападения на николаевского бизнесмена Мультика

Пострадавший находится в реанимации под наблюдением полицейских.

Правоохранители рассматривают пять версий нападения на николаевского бизнесмена Михаила Титова, известного как "Мультик".

В пресс-службе Министерства внутренних дел сообщили, что покушение квалифицировали по признакам п.6 ч.2 ст.115 Уголовного кодекса Украины (совершение умышленного убийства из корыстных побуждений).

Отмечается, что версии мотива совершения преступления:

- преступление могло быть совершено на почве мести;

- это связано с перераспределением криминальных сфер влияния в регионе;

- поводом стала конкуренция в бизнесе;

- преступление совершено из-за невозвращенных долгов или на почве неприязненных отношений;

- покушение на убийство было совершено по заказу.

Сейчас полиция проверяет все возможные версии совершения преступления, и для этого правоохранители проводят комплекс оперативно-розыскных мероприятий. Полицейские продолжают поиски злоумышленников: как возможного заказчика, так и исполнителей.

Сообщается, что пострадавший находится в реанимации под наблюдением полицейских.

Кроме этого, было обнаружено оружие, из которого было совершено покушение.

"На техническом этаже пятиэтажного жилого дома был найден охотничий карабин “Сайга” калибра 7,62, оснащенный магазином, и гильза. Сейчас оружие передано на проведение экспертизы. Оружие было похищена в 2018 году и по сей принадлежало частному лицу", - сообщили в МВД.

Санкция статьи, что расследуется, предусматривает наказание в виде лишения свободы до пожизненного заключения.

Напомним, что Михаил "Мультик" Титов стал известен в 2017 году после того, как его задержала Служба безопасности Украины.

Тогдашний генеральный прокурор Юрий Луценко назвал Мультика лидером преступной организации, которая на протяжении 2008-2017 гг. занималась угрозами убийством, лишением свободы людей, рэкетом, рейдерством, угонов, присвоением имущества и государственных средств. При этом члены ОПГ якобы установили контроль за деятельностью политических партий и влияние на принятие решений должностными лицами органов государственной власти и местного самоуправления, поддерживали устойчивое иерархическое объединение в местах лишения свободы Николаевской области.

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