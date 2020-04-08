Во Львовской области загорелась новояровская свалка

К вечеру возгорание потушить не удалось.

Фото: facebook.com/Юрій Холод

Во Львовской области днем 7 апреля загорелась новояровская свалка.

Об этом сообщил замглавы ЛОГА Юрий Холод.

Фото: facebook.com/Юрій Холод

"На данный момент, по информации от ГосЧС, на месте работают 12 пожарных машин, привлечены спасатели из воинской части в Старычах", - написал он в фейсбуке.

Холод сообщил, что есть подозрение того, что огонь распространился от сжигания сухой травы.

Фото: facebook.com/Юрій Холод

"Ситуация под контролем, но будет гореть, говорят спасатели, как минимум до завтрашнего обеда", - отметил он.

Вечером 7 апреля возгорание по периметру составляло около 2,5 га. Одновременно пожар пытаются погасить 70 спасателей.

Фото: facebook.com/Юрій Холод

В ГосЧС рассказали, что пожар произошел на площади 1,8 га.

"Сегодня ликвидировали пожар на 0,8 га. В 22:0 тушение приостановлено. Завтра с 6.00 продолжится тушение", - сказал пресс-секретарь ГУ ГосЧС во Львовской области Виталий Туровцев.

Фото: facebook.com/Юрій Холод

Напомним, 4 апреля на площади 20 га возник лесной пожар в Чернобильской зоне отчуждения вблизи села Владимировка Котовского лесничества. Днем 7 апреля из-за ветра площадь возгорания увеличилась до 35 га. По словам спасателей, угрозы населенным пунктам нет.

Напомним, 30 мая 2016 года на городской свалке возле села Грибовичи под Львовом сошел оползень мусора объемом более 100 тыс. кубометров. В результате под завалом оказалось четыре человека. 31 мая были найдены тела трех спасателей, четвертый - сотрудник местного коммунального предприятия - числится пропавшим без вести.

После этой трагедии Львову запретили вывозить мусор на свалку в Грибовичах. Из-за сложившейся ситуации город оказался на грани экологической катастрофы.

Коды для вставки в блог\форум




Интересные новости
В США арестовали продавца респираторов, который обкашлял сотрудников ФБР и заявил, что у него коронавирусВ США арестовали продавца респираторов, который обкашлял сотрудников ФБР и заявил, что у него коронавирус
Британец притворился кустом, чтобы выйти на улицу во время карантинаБританец притворился кустом, чтобы выйти на улицу во время карантина
В Боярке ротвейлер загрыз человека, его хозяйке предъявили подозрение в убийствеВ Боярке ротвейлер загрыз человека, его хозяйке предъявили подозрение в убийстве
В Черниговской области от коронавируса умер мужчина, который пытался убежать из больницыВ Черниговской области от коронавируса умер мужчина, который пытался убежать из больницы
В Черновцах на улице застрелили мужчинуВ Черновцах на улице застрелили мужчину
Блок рекламы


Похожие новости
В Черновицкой области скончался 72-летний мужчина с коронавирусомВ Черновицкой области скончался 72-летний мужчина с коронавирусом
В Ивано-Франковской области подтвердили седьмую смерть от коронавирусаВ Ивано-Франковской области подтвердили седьмую смерть от коронавируса
Медики составляют больше 25% заразившихся коронавирусом в Тернопольской областиМедики составляют больше 25% заразившихся коронавирусом в Тернопольской области
В Донецкой области зафиксировали первую смерть от коронавирусаВ Донецкой области зафиксировали первую смерть от коронавируса
В Херсонской области солдат случайно застрелил сослуживцаВ Херсонской области солдат случайно застрелил сослуживца
В Закарпатской области зафиксировали первую смерть от коронавирусаВ Закарпатской области зафиксировали первую смерть от коронавируса
В Черниговской области от коронавируса умер мужчина, который пытался убежать из больницыВ Черниговской области от коронавируса умер мужчина, который пытался убежать из больницы
Двое детей из Черновицкой области находятся в реанимации на кислородной дотацииДвое детей из Черновицкой области находятся в реанимации на кислородной дотации
Еще одной женщине из Ивано-Франковской области коронавирус диагностировали посмертноЕще одной женщине из Ивано-Франковской области коронавирус диагностировали посмертно
В Черновицкой области ввели комендантский час на двое сутокВ Черновицкой области ввели комендантский час на двое суток
Последние новости
Подгружаем последние новости