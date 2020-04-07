В ночь на 9 апреля в Оболонском районе Киева проведут плановую профилактическую промывку сетей (список улиц)

В ночь на 9 апреля в Оболонском районе Киева проведут плановую профилактическую промывку сетей (список улиц)

В ночь на 9 апреля в Голосеевском районе Киева пройдет профилактическая промывка сетей водоснабжения. Во время выполнения работ “Киевводоканал” не рекомендует пользоваться водой из крана для приготовления пищи и санитарно-гигиенических нужд.

Об этом KV стало известно из сообщения пресс-службы ЧАО “АК “Киевводоканал” (*).

Профилактическая промывка сетей водоснабжения будет проводиться в ночь с 23:00 среды 8 апреля до 5:00 четверга 9 апреля.

В Голосеевском районе в зону работ попадут сети по просп. Науки от Пироговского пути до ул. Весенней, ул. Весенняя, ул. Армейская, ул. Корчеватская, пер. Хуторской, ул. Хуторская, ул. Золотоношский, ул. Ушакова, ул. Буковинская, ул. Маршальская, ул. Военная, ул. Ново-Корчеватская, ул. Квитки-Основьяненко, пер. Квитки-Основьяненко, ул. Закарпатская, ул. Салавата Юлаева, ул. Петрусенко, ул. Хортицкая, ул. Ягодная, пер. Ягодный, ул. Парниковая, ул. Академика Кащенко, ул. Трахтемировская, ул. Учебная, пер. Учебный, ул. Китаевская. 

Предварительно осуществляется чистка и мойка резервуаров чистой воды № 2 на насосной водопроводной станции “Корчеватская”.

Подчеркивается, что профилактика проводится ночью, чтобы не создавать неудобства жителям. 

После завершения профилактических мероприятий перед применением воду из крана нужно спустить, и если визуально вода прозрачная и не имеет постороннего запаха, пользоваться ею вполне безопасно.

В “Киевводоканале” отмечают, что промывка – это обязательная профилактика, необходимая для того, чтобы вода не застаивалась, и не ухудшалась ее качество. Кроме того, во время таких мероприятий трубы очищаются от возможного осадка.

Напомним, жители улицы Оросительной и спортшкола на столичной Дарнице несколько недель сидят без воды из-за долгов мясокомбината. От столичных властей попросили обеспечить жителей улицы достаточным количеством привозной воды и построить альтернативную сеть водоснабжения для этого района.

Отметим, что гендиректором ЧАО АК “Киевводоканал” с апреля 2016 года является Дмитрий Новицкий.

* ПрАТ “Акціонерна Компанія “Київводоканал” (ПрАТ “АК “Київводоканал”) (код ЄДРПОУ: 03327664)

Фото: Голос


Александр Кравченко, КиевВласть

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