Киевлянин, который пытался вплавь попасть на спортплощадку в Гидропарке, рассказал, почему пошел на такой шаг

"Я искал способ осуществления своего конституционного права".

??Киевлянин, который пытался вплавь попасть на спортплощадку в Гидропарке, рассказал, почему пошел на такой шаг
Валентин Бурьянов
Фото: hromadske.ua

Студент Киевского национального экономического университета Валентин Бурьянов, который пытался вплавь попасть на спортплощадку в столичном Гидропарке, рассказал, почему пошел на такой шаг.

Об этом сообщает hromadske.

"Постановление Кабмина не имеет большей силы, чем Конституция. Это постановление (об усилении ограничений на время карантина, - ред.) является преступным с момента своего создания. Я хочу пользоваться этим правом (на свободное передвижение, которое прописано в Конституции, - ред), я хотел пройти законным путем, но преступники, то есть полиция, меня не пустили, поэтому я искал способ осуществления своего конституционного права", - рассказал Валентин.

"У меня не было никаких иллюзий. Я вижу, что некоторые люди верят, будто я думал, что переплыву и пойду дальше там качаться. Конечно, нет. Это было показательно, чтобы показать, что никто никогда не будет отбирать мои неотъемлемые права, дарованные мне от рождения", - добавил он.

Сегодня суд должен решить, оштрафовать ли Валентина за нарушение карантинных ограничений. Адвокат парня убежден в правоте своего подзащитного.

"Люди, кроме борьбы с карантином, еще с властью борются. Должны быть ограничения, но разумные, а не то, что давайте все запретим!", - отметил он.

Фото: hromadske.ua

Напомним, в Киеве полицейские перекрыли Венецианский мост в Гидропарке, через который можно добраться до спортплощадки под открытым небом, в связи с постановлением Кабинета министров, запрещающим занятие спортом в парках. На днях ситуация дошла до абсурда, когда один из спортсменов решил переплыть речку, чтобы попасть на спортплощадку. На другом берегу его встретили десять полицейских и заставили вернуться обратно.

Комментируя инцидент, мэр Киева Виталий Кличко подчеркнул, что ограничения, введенные Кабинетом министров во время карантина, касаются всех, в том числе и спортсменов. "Исключений для бодибилдеров, моржей и других суперактивных нет", - отметил мэр.

Коды для вставки в блог\форум




Интересные новости
В США арестовали продавца респираторов, который обкашлял сотрудников ФБР и заявил, что у него коронавирусВ США арестовали продавца респираторов, который обкашлял сотрудников ФБР и заявил, что у него коронавирус
Британец притворился кустом, чтобы выйти на улицу во время карантинаБританец притворился кустом, чтобы выйти на улицу во время карантина
В Ровенской области от коронавируса умерла женщина, не соблюдавшая самоизоляциюВ Ровенской области от коронавируса умерла женщина, не соблюдавшая самоизоляцию
В Черниговской области от коронавируса умер мужчина, который пытался убежать из больницыВ Черниговской области от коронавируса умер мужчина, который пытался убежать из больницы
В Боярке ротвейлер загрыз человека, его хозяйке предъявили подозрение в убийствеВ Боярке ротвейлер загрыз человека, его хозяйке предъявили подозрение в убийстве
Блок рекламы


Похожие новости
Суд отправил под домашний арест мужчину, который напал на журналистов в ГидропаркеСуд отправил под домашний арест мужчину, который напал на журналистов в Гидропарке
Десять полицейских не дали киевлянину вплавь попасть на спортплощадку в Гидропарке
Несколько киевлян устроили конфликт с полицией из-за закрытия спортплощадки в ГидропаркеНесколько киевлян устроили конфликт с полицией из-за закрытия спортплощадки в Гидропарке
В Черниговской области от коронавируса умер мужчина, который пытался убежать из больницыВ Черниговской области от коронавируса умер мужчина, который пытался убежать из больницы
Коронавирус подтвердили у паломника-хасида из США, который скончался в УманиКоронавирус подтвердили у паломника-хасида из США, который скончался в Умани
В Краматорске задержали патрульного, который получил взятку за непривлечение к ответственностиВ Краматорске задержали патрульного, который получил взятку за непривлечение к ответственности
Полиция задержала мужчину, напавшего на журналистов в ГидропаркеПолиция задержала мужчину, напавшего на журналистов в Гидропарке
В столичном Гидропарке напали на съемочные группы двух телеканалов при подготовке репортажей о карантинеВ столичном Гидропарке напали на съемочные группы двух телеканалов при подготовке репортажей о карантине
В США арестовали продавца респираторов, который обкашлял сотрудников ФБР и заявил, что у него коронавирусВ США арестовали продавца респираторов, который обкашлял сотрудников ФБР и заявил, что у него коронавирус
В Сумах на 17 тыс. гривен оштрафовали мужчину, который без маски зашел в "АТБ"В Сумах на 17 тыс. гривен оштрафовали мужчину, который без маски зашел в "АТБ"
Последние новости
Подгружаем последние новости