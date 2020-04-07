В воздухе над Киевом выросла концентрация формальдегида, диоксида азота и диоксида серы

В Киеве с 31 марта по 6 апреля зафиксировано превышение среднесуточных гранично допустимых концентраций диоксида серы, диоксида азота, формальдегида и взвешенных веществ в воздухе.

Об этом сообщается на сайте Центральной геофизической обсерватории им. Бориса Срезневского.

По данным обсерватории, на Бессарабской и Демеевской площадях, а также на проспекте Победы в районе станции метро "Святошин", на улицах Семена Скляренко и Александра Довженко зафиксировано превышение концентрации диоксида серы в 2,1-2,7 раз. На остальных постах в городе, за исключением проспекта Науки, 37, превышение было в 1,4-1,9 раз.

Содержание в воздухе диоксида азота в 4,9-5,6 раза выше допустимого на проспекте Победы, улицах Инженер Бородина, Скляренко, Бессарабской и Демеевской площадях, в 3,2-3,9 раза - на улице Каунасской и Оболонском проспекте, в 2,4-2,9 раза - на всех постах города, кроме проспекта Науки, где превышений не выявлено.

Также на проспекте Победы, Бессарабской площади, улице Скляренко и бульваре Вацлава Гавела в 3,0-3,1 раз превышена гранично допустимая концентрация формальдегида. Превышение на остальных постах составило 1,1-2,9 раз.

На проспекте Победы, Бессарабской площади и ул. Каунасской зафиксировано превышение в 1,0-1,6 раз гранично допустимой концентрации взвешенных веществ.

"По сравнению с предыдущей неделей, в воздухе города выросло содержание формальдегида, диоксида азота и диоксида серы (более заметно - 4 и 6 апреля), оксида углерода и взвешенных веществ - не изменилось. Учитывая прогнозы Украинского гидрометцентра на ближайшие дни, метеорологические условия не будут способствовать рассеиванию вредных примесей в атмосфере", - отмечается в сообщении.