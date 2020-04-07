Появился ориентировочный план смягчения карантина в Украине

Власти рассматривают возможность поэтапного смягчения карантина, которое должно начаться уже в апреле.

Об этом LB.ua стало известно из своих источников.

Согласно этому плану, с 14 апреля откроются маленькие магазины площадью до 400 кв. м, а также все строительные и садовые комплексы независимо от площади.

С 1 мая откроются остальные магазины, торговые центры, парикмахерские.

С середины мая возобновится учебный процесс в школах. Также разрешат принимать посетителей ресторанам (сейчас они работают только на вынос или доставку) и косметическим салонам.

В то же время открывать границы пока не планируют. Они могут остаться на замке до конца июня, аэропорты также работать не будут. Ограничения на выезд будут зависеть от развития ситуации.

Празднование Пасхи запрещать не будут. Нынешние ограничения не позволяют ходить по гостям, но ходить по квартирам и проверять соблюдение этих правил полиция не будет.

Напомним, на прошлой неделе премьер-министр Денис Шмыгаль заявил, что карантин будет продлен после 24 апреля, но его могут ослабить ради сохранения экономики. Кабмин решил, что Украина не может себе не работать два-три месяца подряд, поэтому в конце месяца возможно смягчение карантина.